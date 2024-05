El Palma Futsal necesita ganar hoy lunes para seguir en la pelea por el título

Son Moix decide el futuro del Mallorca Palma Futsal este lunes (21:30 horas/Teledeporte). Los mallorquines se juegan seguir con vida en el play-off por el título de la Primera División o finalizar la temporada. Una victoria contra el Jaén Paraíso Interior daría la opción de clasificarse para las semifinales en el tercer partido de la eliminatoria, pero una derrota será la sentencia de muerte. No hay margen de error.

La derrota el pasado viernes, en el primer partido de los cuartos de final, deja a los de Antonio Vadillo al borde del precipicio y obligados a ganar un duelo que será otra batalla aunque el día y la hora no acompañan. Lunes laborable y a la hora que los niños tienen que ir a dormir porque hay colegio el martes, no ayudan a que la afición pueda llenar el pabellón palmesano como en las grandes ocasiones. Son las circunstancias en las que toca jugarse la vida sin que sean factores controlables, como tantos otros que no pueden descentrar la atención de una plantilla que tiene ganas de revancha tras lo vivido el pasado viernes en el Olivo Arena.

“Para nosotros es una final. Si perdemos decimos adiós a la temporada y si ganamos jugaremos el tercer partido allí en su casa” Antonio Vadillo — Entrenador del Palma Futsal

Los campeones de Europa necesitan recuperar la energía y olvidar el cansancio acumulado, centrarse en jugar y no pensar en todos los aspectos que rodean estos partidos tan decisivos. No hay espacio ni tiempo para las dudas y solo cabe jugar con todos los sentidos puestos en la pista para ganar y equilibrar la eliminatoria. La igualdad entre los dos equipos aventuran otro encuentro muy competido en el que los detalles van a decidir el resultado, como sucedió en la ida. El nivel competitivo del partido requerirá de la máxima concentración defensiva para no fallar y marcar las diferencias en ataque.

2.000 caretas de Vadillo y Carlos Barrón La imagen de este partido serán dos de los símbolos del club en la última década: Antonio Vadillo y Carlos Barrón. En la Cafetería Son Moix, situada fuera del pabellón, se repartirán 2.000 caretas con el rostro del entrenador que ha cambiado la historia del club y del eterno capitán del equipo para dar colorido a la grada. Esta iniciativa social, iniciada por varios colectivos, es una manera de agradecer el esfuerzo, la entrega y el compromiso de quienes han hecho posible hacer historia con los dos títulos de campeón de Europa consecutivos de los últimos años, además de ganar la Copa Intercontinental. Esta etapa histórica, única en el fútbol sala porque ningún equipo español ha logrado los tres títulos consecutivos, es un hito irrepetible y que ha llegado fruto de muchos años de trabajo, crecimiento y exigencia. Son muchos los jugadores que han pasado por el club y los entrenadores que han colaborado al crecimiento hasta llegar a lo que se ha conseguido y se resume en Vadillo y Barrón como los dos integrantes de la plantilla actual que han estado presentes durante esta década prodigiosa.

Bajas de Tayebi y Fabinho

El Palma Futsal ha llegado a la fase final de la Primera División con las fuerzas justas, igual que ya le sucedió el año pasado. Es el equipo que más partidos ha jugado este curso y la exigencia de la UEFA Futsal Champions League desgasta mucho, física y anímicamente. Tanto es así, que los isleños solo han ganado un partido de liga de los últimos siete que han jugado, dos de ellos contra el Jaén Paraíso Interior. El conjunto andaluz le ha tomado la medida a los de Vadillo a los que han ganado los últimos cinco partidos que han jugado, incluidos los dos encuentros del playoff de la semifinal del año pasado.

“Pedimos a la afición para que llene Son Moix. Para nosotros que estamos en la pista va a ser muy importante” Cleber — Jugador del Palma Futsal

Los mallorquines quieren rebelarse ante esta situación sabiendo que las circunstancias han tenido mucho peso en esta mala racha y aprovechar esta oportunidad que tienen por delante. En cuanto a las bajas, el conjunto mallorquín no podrá contar con los lesionados Tayebi y Fabinho pero el resto de la plantilla está lista para el gran partido de este lunes.