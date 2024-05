Eusebio y su vuelta a la vida: «Ver que puedo hablar es una alegría inmensa»

Lucha, mentalidad positiva y confianza en cumplir los objetivos. Así resumió ayer Eusebio Sacristán lo que le ha llevado a superar el accidente doméstico que sufrió a finales de 2020 y que estuvo a punto de costarle la vida. En un Club Diario de Mallorca que registró un lleno absoluto, el exjugador del ‘Dream Team’ de Johan Cruyff y exentrenador de Girona o Real Sociedad ofreció, de la mano de Fausto Oviedo, una charla motivacional en la que argumentó qué fue lo que le ayudó a tocar el cielo en su carrera deportiva y cómo empleó las mismas armas para salir del túnel en el que se vio inmerso al perder muchas de sus facultades, especialmente la capacidad de hablar.

«He tenido una época en mi vida en la que he estado muy acabado. Ha sido muy duro. Verme aquí, que estoy pudiendo hablar, es una alegría inmensa», explicó Eusebio, acompañado en el escenario por Fausto Oviedo, Donato y Nanu Soler.

Entre el público, amigos de toda la vida como Chichi Soler, Jovan Stankovic, Antonio Orejuela o Marcos Martín de la Fuente, que no quisieron perderse este día. También estuvo presente Alfonso Díaz, CEO de Negocio del Mallorca, y Pablo Ortells, director deportivo del club, al igual que Miquel Bestard, expresidente de la Federación Balear de Fútbol.

«Tuve unos días en los que vivía o no vivía y conseguí vivir. Pero me di cuenta de que no podía hablar con los demás. Fue una situación que duró dos años, metido en casa, sin hablar con nadie. Empecé a sufrir durante mucho tiempo y, a la vez, a pensar por qué me había pasado esto. Quizá, lo que me había ayudado en mi vida como jugador y entrenador, fue la idea de seguir unos objetivos. Entonces me dije que mi objetivo era luchar por recuperarme», narró emocionado en medio de una sala que le aplaudió tras cada intervención, en especial varios equipos de fútbol base, tanto masculinos como femeninos.

«Para mí la vida ha sido eso. La lucha, la mentalidad, que lo que nos proponemos lo podemos conseguir, eso es lo que me ha demostrado la experiencia. En esa lucha estoy. Y eso pasa por mi cabeza, seguir luchando para poder estar bien», reconoció.

Su fundación, unas de las más antiguas del país en cuanto a deporte inclusivo, fue su refugio en los meses más duros de su recuperación. «Durante ese tiempo en el que no sabía si me iba a quedar igual, lo que hacía era ir a la fundación a compartir con los niños y niñas el día de entrenamiento. Me ponía a jugar con el balón, no preguntaban quién era yo, se ponían a jugar y yo con ellos. Volví a revivir la etapa de mi infancia», rememora.

Las batallitas y anécdotas entre Nanu, Donato y Eusebio fue uno de los momentos más distendidos de la charla. Junto al exbermellón recordó cómo les impactó Johan Cruyff a su llegada al Barcelona. «Fuimos de pretemporada a Holanda y nos dijo que jugaríamos 15 partidos en 16 días», contaron entre risas. «

Algunos eran equipos de casados», añadió Soler. «Escuchar a Eusebio es una motivación. Lo que dice te sirve para aprender que nunca dejemos de luchar por nuestros sueños. Es una persona que tiene una cabeza fantástica», apuntó Donato.

Eusebio Sacristán, emocionado durante toda la charla, ofreció una gran lección de vida y de superación. Todavía no está al 100%, pero lo conseguirá.