Sete Benavides: "No me sentía con motivación para seguir"

El palista mallorquín Sete Benavides, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en C1 200 y en los Juegos Europeos de Minsk 2019, ha confesado esta mañana en su despedida que era el momento de "dar un paso al lado". "No me sentía con motivación para seguir. Vienen guerreros pisando fuerte y hay que saber dar un paso al lado. Quiero agradecer a mi familia, a Kiko Martín, a los 'esponsors' públicos y privados, a mi club, que me lo ha dado todo. Cuando llegamos no había nada. Empezamos soñando con ganar campeonatos de España y finalizamos optando a medallas olímpicas y campeonatos mundiales", ha valorado en un acto muy emotivo.

"Para mí es un orgullo que en un pueblo de 17.000 habitantes haya salido un olímpico, y que uniéramos a todo un país en los Juegos de Londres. Me gustaría que me recordaran como una persona humilde, cercana, que mis rivales digan 'a este tío no lo puedo pasar'. Los momentos malos prefiero olvidarlos, me quedo con los buenos y con todos los amigos que he hecho. Las medallas que he ganado están en una bolsa, pero las amistades son para siempre", ha añadido.

Benavides, cuatro veces subcampeón de Europa y ganador de cuatro medallas en Campeonatos del Mundo y seis en Campeonatos de Europa, ha anunciado que continuará su carrera formando piragüistas en el club de su vida, el Real Club Náutico del Port de Pollença.

El palista español conquistó 26 medallas internacionales, destacando su bronce olímpico en Londres en la categoría C1 200. Un éxito que no disfrutó hasta diez años después tras la descalificación del lituano Jevgenij Shuklin. "Recibí la medalla diez años después, no en el podio, y es una pena. Por eso pido más controles antidopaje y que se penalice fuerte al infractor. Más que nada, para que nadie más pase por lo mismo en el futuro", ha lamentado.

"No pude subir al podio en Londres, ese momento me lo robaron", ha dicho Benavides, que ha dicho adiós al piragüismo en una emotiva rueda de prensa celebrada este martes junto a su familia, amigos y directivos del Náutico del Puerto de Pollença, club al que representó a lo largo de toda su carrera.

Sete también acudió a los Juegos Olímpico de Río de Janeiro en 2016. Fue cuarto y diploma olímpico en la misma distancia, en la que ostenta el registro de ser el primer medallista olímpico del piragüismo balear.

Benavides, de 33 años, "muy nervioso", ha tenido que contener las lágrimas durante varios momentos en su despedida. Muy emocionado, y acompañado por su entrenador Kiko Martín, su hermana Victoria y el directivo de la Federación Balear de Piragüismo Javier Marroig, el deportista realizó una breve semblanza de sus vivencias en un deporte que le dio "todo", ha precisado.

"Se cierra una etapa muy bonita y abro otra en la que seguiré ligado al piragüismo, que es el deporte que me lo ha dado todo. Hoy es un buen día pues para acordarme y agradecer a toda la gente que me ha apoyado durante todos estos años", ha concluido.