OK Mobility repite como patrocinador principal de la Mallorca 312

OK Mobility, la plataforma de movilidad global, ha anunciado su colaboración con la Mallorca 312, de la que será Title Sponsor por segundo año consecutivo. Esta competición, que tendrá lugar el próximo 27 de abril en la Playa de Muro (Mallorca), reúne cada año a 8.500 ciclistas, lo que la ha convertido en una de las carreras más importantes del panorama europeo.

Tras varias ediciones en las que OK Mobility ha colaborado como official mobility partner de la carrera, el año pasado la empresa mallorquina consolidó su apoyo y vinculación con esta reconocida competición, que pasó a denominarse Mallorca 312 OK Mobility. En esta edición, además de mantener su nombre, OK Mobility vuelve a poner su flota de vehículos a disposición de la organización para cubrir así las necesidades de movilidad del evento.

Además, esta edición contará con la participación del Equipo OK Mobility, formado por nueve ciclistas profesionales y encabezado por Alberto Contador, uno de los ciclistas más destacados en la historia de este deporte, sumando dos Giro de Italia (2008 y 2015), dos Tour de Francia (2007 y 2009) y tres Vuelta a España (2008, 2012 y 2014).

El CEO de la Mallorca 312 OK Mobility, Xisco Lliteras, ha mostrado su satisfacción por volver a contar con el apoyo de la plataforma de movilidad como su patrocinador principal y ha resaltado que “el papel que OK Mobility está desempeñando en el ámbito deportivo de Mallorca es admirable, demostrando un compromiso genuino con el deporte local y sus deportistas. Es esencial que los empresarios reconozcan el deporte como un medio para fomentar valores y hábitos saludables. En este sentido, Othman Ktiri, CEO de OK Mobility, ha demostrado comprender este aspecto fundamental, y estamos agradecidos por su visión compartida”.

Asimismo, ha añadido: “La colaboración con OK Mobility refleja nuestro sentimiento de responsabilidad compartido por un futuro más responsable y comprometido con el entorno y nos brinda la oportunidad de elevar los estándares de calidad y garantía en nuestra carrera, lo que nos permite ofrecer a nuestros participantes una experiencia aún más excepcional”.

Othman Ktiri, CEO de OK Mobility

Por su parte, Othman Ktiri, CEO de OK Mobility, ha asegurado: "Estamos entusiasmados de pedalear un año más junto a la Mallorca 312 OK Mobility. Como empresa mallorquina, nos sentimos orgullosos de colaborar con eventos deportivos que, al mismo tiempo que tienen un alcance global, promueven un deporte y un turismo responsable y comprometido con nuestro entorno local”. “Además, como señalan desde la propia organización de la carrera, Mallorca no solo posee unas condiciones naturales y geográficas ideales, sino también en cuanto a la variedad de servicios que ofrece y que resultan imprescindibles para asegurar el éxito de la competición”, concluye Ktiri.

Además, como novedad este año, y con la intención de mejorar la experiencia completa de los participantes, OK Mobility ha habilitado la entrega de dorsales en su OK Store del Aeropuerto de Palma de Mallorca del 24 al 26 de abril, para que los participantes nacionales e internacionales que hayan reservado un vehículo puedan recoger su dorsal al mismo tiempo.

En sus catorce años de historia, grandes ciclistas como Miguel Indurain, Vincenzo Nibali, Alberto Contador, Perico Delgado, Sean Kelly, Ivan Basso, Jan Ullrich, Horrillo, Joseba Beloki, Purito Rodríguez u Oscar Freire han formado parte de la Mallorca 312 OK Mobility. La expectación para esta edición es máxima, al haber agotado sus 8.500 inscripciones en apenas 6 minutos, lo que demuestra el enorme éxito de esta competición a nivel internacional.

Con esta colaboración, OK Mobility sigue reforzando su firme implicación con el deporte en general, y el ciclismo en particular, en línea con los valores deportivos que también representa la empresa.