Bochorno del Palma Futsal en Noia

El bochorno es enorme y lo peor es que tiene una difícil explicación. El Palma Futsal ha sido vapuleado por el colista, Noia Portus Apostoli, en un encuentro en el que ha acusado su calamitosa primera mitad (4-0 al descanso) y en el que ha cometido errores groseros en defensa.

Este dura derrota llega después del fantástico nivel que estaba mostrando en las últimas semanas, tanto en la Liga, venciendo al Valdepeñas (7-3), como en la Copa de España, donde llegó a las semifinales y en la que el Barcelona tuvo que eliminarlo en los penaltis. Pero el grupo de Antonio Vadillo se ha desconectado en tierras gallegas ante el último de la Liga de una forma preocupante, sobre todo porque llega el tramo decisivo del curso, tanto en la fase regular como en la 'Final Four' de la Champions. Además, todo apunta a que la lesión de Fabinho es importante y que no llegará a la cita europea en Ereván.

Neguinho pasa el balón en Noia. / Palma Futsal

El partido comenzó con un ritmo frenético. Aunque los visitantes dominaban ligeramente el juego, el Noia Portus Apostoli representaba una amenaza constante con rápidas transiciones. Ernesto y Gordillo, por parte del Mallorca, y Power, del Noia, tuvieron las primeras oportunidades para abrir el marcador en los primeros compases del partido. Sin embargo, la lesión de Fabinho supuso el primer contratiempo de la tarde para el Palma Futsal. Después, los árbitros señalaron una falta de Rómulo dentro del área, concediendo al Noia Portus Apostoli la oportunidad de adelantarse desde el punto de penalti. Pirata fue el encargado de ejecutar el lanzamiento, pero Luan Muller supo leer las intenciones del tirador a la perfección y detener su disparo para mantener el cero a cero.

Sin embargo, el Mallorca Palma Futsal se vio incapaz de capitalizar su buen inicio y el Noia Portus Apostoli aprovechó para tomar la delantera. Machado fue el encargado de abrir el marcador con un cabezazo picado que venció a Luan Muller. Apenas unos segundos después, el Noia Portus Apostoli duplicó su ventaja con un gol de Henrique, el portero. Edu Jabá amplió la renta de los gallegos con un gol más, sumando tres tantos en apenas tres minutos para el equipo local. A partir de entonces, el Noia se mostró reforzado, presionando alto e impidiendo al Mallorca Palma Futsal generar peligro. A pesar de los intentos de los baleares por recuperarse, el Noia amplió su ventaja con un gol de Altamirano antes del descanso.

En la segunda parte, Vadillo optó por hacer un cambio bajo palos, dando entrada a Carlos Barrón. Poco duraría esa decisión viendo que, en los primeras acciones, el Mallorca Palma Futsal seguía sin convertirse en una amenaza seria para un Noia cómodo, tranquilo y con confianza. Entonces, el técnico jerezano dio entrada a Bruno Gomes con la camiseta de portero jugador para tratar de reducir distancias. Aunque Neguinho logró anotar un gol desde su propio campo, el Mallorca aún enfrentaba una desventaja considerable. La expulsión de Rómulo y el quinto gol del Noia, anotado por Matheus Preá aprovechando la superioridad numérica, prácticamente sellaron el resultado a favor del equipo local.

Un Mallorca Palma Futsal cargado de faltas tenía cinco minutos para obrar el milagro ante un Noia Portus Apostoli eufórico, que tenía en el bolsillo tres puntos que suponían la llave hacia la permanencia. A tres minutos para el final, los mallorquines cometieron la sexta falta. Pirata trató de anotar el sexto, pero Barrón se encargó de impedirlo. Los árbitros indicaron que debía repetirse, pero Barrón repitió para impedir el sexto. En definitiva, hizo lo que pudo el equipo mallorquín, pero no logró de ninguna forma reducir la brecha. Para rematar, Pirata anotó el sexto gol para los locales a falta de segundos para el término del encuentro.

Ahora, el Mallorca Palma Futsal tendrá que recuperarse rápidamente de esta derrota y prepararse para su próximo enfrentamiento contra el Family Cash Alzira el sábado en el Palau Municipal d’Esports Son Moix. El papelón ha sido importante. "Hay mucho que analizar, es extraño este pinchazo porque veníamos muy bien en todos los sentidos. Es sorprendente la debacle de la primera parte, después del 1-0 nos hemos deshecho y no hemos estado. Han sido superiores a nosotros y nos han ganado en todas las opciones. No he sabido dar con la tecla", explicó Vadillo.

FICHA TÉCNICA

- Noia Portus Apostoli: Henrique, Power, Edu Jabá, Altamirano y Matheus Preá. También jugaron: Lluc, Rufino, Pirata, Douglas, Pola y Machado.

Mallorca Palma Futsal: Luan Muller, Marcelo, Neguinho, Rivillos y Fabinho. También jugaron: Cleber, Bruno Gomes, Ernesto y Rómulo.

– Goles: 1-0 Machado (minuto 12); 2-0 Henrique (minuto 13); 3-0 Edu Jabá (minuto 14); 4-0 Altamirano (minuto 19); 4-1 Neguinho (minuto 27’); 5-1 Matheus Preá (minuto 34); 6-1 Pirata (minuto 39)

– Árbitros: González Moreta y Sánchez Chamorro. Amonestaron con tarjeta amarilla a los locales Douglas Santiago y a Pola, y a los visitantes Cleber, Rivillos y Marcelo. Además, amonestaron con doble amarilla al visitante Rómulo.

– Pabellón: Municipal Agustín Mourís. Partido correspondiente a la jornada 25 de la Primera División. 1.000 espectadores.