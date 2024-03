Los penaltis dejan fuera al Palma Futsal de la Copa de España

La tanda de penaltis, que le dio la gloria al Palma Futsal para conquistar la Champions y la Copa Intercontinental, es la que le ha quitado la ilusión de meterse en la final de la Copa de España. Los errores de Bruno Gomes, primero, y Rivillos, después, han sido suficientes para que los mallorquines se despidan ante el Barcelona de una competición que sigue siendo una pesadilla.

Los cuarenta minutos han finalizado con un empate a uno que no contentaba a nadie, con los goles de Dyego y Neguinho. Los verde pistacho han estado espesos en la primera parte, pero en la segunda han elevado algo el nivel ante un adversario que no está tan mal como apuntaban los críticos. Pero el desenlace se ha resuelto desde los seis metros y esta vez ha salido cruz. Otro título que se le esfuma al Palma Futsal, pero todavía quedan la Champions y la Liga por delante, palabras mayores. La pena es que no se ha visto la mejor versión de los de Antonio Vadillo, que se han quedado con las ganas de jugar una final que hubiera sido histórica.

El duelo ha empezado con un Barça muy intenso, que ha ejercido una presión alta que impedía estar cómodo a los baleares. Catela asustaba, pero Adolfo todavía más, sobre todo cuando su disparo se ha estrellado en el poste. Antes Rivillos y Marcelo ya habían puesto a prueba a Didac con sendos chuts, pero la realidad es que los azulgranas estaban mejor. Y Luan Müller se ha lucido con una doble parada de esas que salen en todos los resúmenes. Un tiro de Matheus, primero, y el propio Catela, después, han obligado al meta nacionalizado armenio ha evidenciar sus grandes reflejos. Vilian, con una falta, ha querido dejar claro que el Palma Futsal estaba vivo, pero a falta de diez minutos para el final ha cometido la quinta falta. Y esto era un problema gordo frente a un adversario de este calibre. Los de Vadillo necesitaban una mayor fluidez en el juego y tampoco podían endurecer su defensa. Pero quizá es por eso que ha sido cuando ha dado un paso adelante y se ha mostrado muy concentrado. Había miedo a perder en ambos lados de la pista, pero el momento de demostrar personalidad. Gordillo ha probado fortuna por su cuenta, al igual que Vilian, otra vez y Rivillos, mientras que el Barça solo ha vuelto a aparecer con un disparo de Coelho que ha vuelto a despejar Luan. Con Pito en la pista, a pesar de que arrastra molestias, la amenaza crecía, pero lo bueno es que no ha pasado mucho más hasta el descanso.

La segunda parte se ha iniciado con un Palma un poco más atrevido. Y eso se ha traducido en un tiro de Bruno Gomes que ha sacado Feixas, pero sobre todo después con dos faltas muy peligrosas. En la primera Rivillos ha lanzado un obús que ha sacado el meta catalán, que ha vuelto a demostrar su talento ante un chut de Fabinho.

Sin embargo, nunca hay que dar por muerto al Barça. Harrison ha asustado con un chut que ha despejado Luan, pero en la siguiente acción ha llegado el temido 1-0. Chaguinha se ve obligado a frenar a Pito en falta y Dyego, con un tiro raso, ha batido al portero. Ha sido un palo duro, pero quedaban doce minutos por delante y había que intentarlo. Ernesto ya lo ha hecho con un chut que se ha ido fuera y después Fabinho con un buen remate. Era el momento para que aparecieran los más talentosos, con Cléber a la cabeza. Pito ha perdonado el segundo, pero los de Ciutat ya estaban volcados. Y Neguinho es el que ha igulado el marcador a 6:50 para el final. El cierre brasileño ha recogido el rechace de Feixas para instalar el 1-1. Qué alivio, pero todavía había mucha faena.

Dyego, otra vez de falta, ha hecho aparecer a Luan y después Catela ha enmudecido el pabellón con un disparo que se ha ido fuera por poco. Después a Marcelo le ha faltado decisión con un chut demasiado flojo en una contra. El Barça ha estado mejor en los minutos finales, con un tiro de Matheus al palo. Hasta que los catalanes han cometido la sexta falta por mediación de Mamadou. La oportunidad era de oro. El penalti de Fabinho lo ha despejado Feixas, por lo que había que seguir insistiendo. Neguinho lo ha tenido claro, pero el portero le ha adivinado la intención. Y Marcelo ha despejado de forma providencial en el último suspiro en una ofensiva de Dyego. La tanda de penaltis ha llegado y los errores de Bruno Gomes y Rivillos han dado el billete para la final al Barcelona. Qué pena. Adiós a la Copa de España, otra vez.

Ficha técnica

BARCELONA: Dídac, Adolfo, Catela, Mamadou y Erick. También jugaron Antonio, Dyego, Pito, Feixas, y Harrison.

PALMA FUTSAL: Luan Müller, Marcelo, Neguinho, Rivillos y Fabinho. También jugaron Rómulo, Moslem, Bruno Gomes, Chaguinha, Cléber, Ernesto, Vilian, y Gordillo, Barrón,

GOLES: 1-0: Dyego (min. 27); 1-1: Neguinho (min.33).

Penaltis: Fabinho (gol), Coelho (gol), Bruno Gomes (falla), Pito (gol), Marcelo (gol), Matheus (falla), Cléber (gol), Catela (gol), Rivillos (falla), Dyego (gol).

ÁRBITRO: Juan José Cordero y Pedro Carillo.

T. AMARILLAS: Ernesto, Matheus, Coelho, Gordillo, Chaguinha, Cléber,