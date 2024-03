El Palma Futsal rompe su maldición y se mete en las semifinales de la Copa de España

La maldición del Palma Futsal ya es historia. Los mallorquines se clasificaron por segunda vez en sus veintiséis años de vida para las semifinales de la Copa de España y dejaron atrás todas las decepciones sufridas en esta competición, muchas de ellas, hasta seis, ante este mismo Movistar Inter (1-2). Los goles de Rivillos y Rómulo sirvieron para sacar el billete para la penúltima ronda, en la que espera el todopoderoso Barcelona (venció a Xota por 2-1), pero sobre todo para demostrar que este grupo de Antonio Vadillo, campeón de la Champions y de la Intercontinental, es capaz de todo. Ha destrozado otra barrera que le hizo daño en el pasado y ahora sigue mirando al futuro con ambición. El Palacio de los Deportes de Cartagena no fue el escenario de un gran encuentro, pero sí de una demostración que la madurez de los verde pistacho es un realidad que juega a su favor.

Lo mejor de la primera parte es que el Palma Futsal se fue con ventaja en el marcador gracias a un error de Lazarevic, que no midió bien a la hora de controlar el balón, Ernesto se dio cuenta y cedió un pase letal para que Rivillos marcara el 0-1. Solo quedaban cuarenta y cinco segundos de un parcial muy igualado, en el que faltó fluidez en los dos equipos y en el que a los puntos en un símil boxístico los baleares eran mejores.

Los verde pistacho empezaron concentrados, tenían claro que era vital ser contundentes atras y evitar los fallos de otras veces. Los madrileños presionaban, pero más allá de algún tiro de Lazarevic y Drahovsky, tampoco encontraban huecos. El Palma fue creciendo, pero tampoco estaba cómodo, con disparos de Rómulo y Moslem. Fits asustó con una gran acción individual que Luan Müller repelió por alto. Era importante que el meta se mostrara seguro, pero todavía más que sus compañeros evitaran que el gran pívot del Inter sacara a relucir su talento.

El Palma Futsal posa antes del partido en Cartagena. / Palma Futsal

A partir de ahí se vio un Palma más dinámico. Vadillo apostó por jugar sin pívot para tratar de ser más fluidos. Y acerto, sobre todo con un Ernesto demostrando personalidad en su primer gran torneo con los de Ciutat. Pero el que obligó a lucirse a Jesús Herrero fue Cléber, que se sacó de la chistera un tiro seco que el meta despejó con la bota. Bruno Gomes y Ernesto, otra vez, apretaron, hasta que llegó el gol de Rivillos. Y como no hay que bajar la guardia jamás en este deporte, Raya estrelló la pelota en el poste justo en el último suspiro. Menos mal. El problema es que a los diecinueve segundos de la reanudación los isleños se despistaron y Humberto no perdonó al recoger un balón suelto. Y esto es lo que no podía ser. Había que volver a empezar, algo que el campeón de Europa tuvo claro. Un tiro al palo de Fabinho y después un robo del brasileño que Neguinho no aprovechó, fueron una declaración de intenciones. Incluso Gordillo, con una gran media vuelta, obligó a intervenir a Herrero.

El duelo se enloqueció por momentos. Los colegiados señalaron penalti por manos de Chaguinha, pero después el videoarbitraje lo desmintió. Y Luan apareció otra vez tras una contra que Raya disparó con el alma y se estrelló ante el meta. Y justo después el ala del Movistar vio la roja por una falta grosera que concedió una gran oportunidad al Palma en superioridad durante dos minutos. Pero ni Cléber, ni Bruno Gomes, estuvieron finos. Esos son los detalles que pueden marcar un partido. Había que seguir y Marcelo lo intentó con un chut que paró Herrero.

Daba la impresión que el que consiguera anotar se llevaría el billete a las semifinales. Humberto no supo resolver ante Luan tras un error defensivo del Palma, un aspecto que había que evitar a toda costa. Hasta que Rómulo marcó las diferencias. Chaguinha rompió líneas con una gran conducción y se la sirvió al cierre, que definió como el mejor pívot con un remate raso. Ese 2-1 era oro puro a falta de siete minutos para el final. Había que resistir como fuera. Gordillo perdonó la sentencia con un disparo alto poco después. Alberto Riquer ordenó un juego de portero-jugador de inmediato y ahí el Palma sufrió de lo lindo. Primero con un chut de Terry que se marchó fuera, pero sobre todo después con un tiro al palo de Fits. Los mallorquines apretaron los dientes y aguantaron con oficio hasta el final. Ya están en semifinales. Ahora toca el Barça, pero qué gustazo ganar a uno de los grandes.

Ficha técnica

MOVISTAR INTER: Herrero, Cecilio, Rubi,Raya y Fits. También jugaron Raúl Gómez, Lazarevic, Drahovsky, Humberto, Terry y Rubi.

PALMA FUTSAL: Luan Müller, Marcelo, Neguinho, Rivillos y Fabinho. También jugaron Rómulo, Moslem, Bruno Gomes, Chaguinha, Cléber, Ernesto y Gordillo.

GOLES: 0-1:Rivillos (min.19); 1-1: Humberto (min.21), 1-2: Rómulo (min.33).

ÁRBITRO: Antonio Pablo Navarro y Alberto Sarabia. T. AMARILLAS: Drahovsky, Rivillos, Raúl Gómez, Moslem,

T.ROJAS: Raya,