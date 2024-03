Mariona Caldentey, un referente en el deporte femenino

Cierro los ojos y huelo el rape con cebolla que volvía loca a mi madre en aquel restaurante de Portocolom. Veo la playa, el mar y un devenir de personas tranquilas. Justo ahí, unos años más tarde, el Centre Civic se llenaba hasta la bandera para ver la final de un Mundial en la que jugaba una ‘al·lota’ de casa. “¡Mariona! ¡Mariona!”, gritaban en el local. Agosto 2023. Pleno turístico en la isla. Pero allí se aislaban de otro modo para vivir la épica de una de las suyas, Mariona Caldentey, la misma por la que han hecho miles de kilómetros para seguirla con el Barça en finales de la UWCL. Con ella al fin del mundo.

Y ella, con los suyos, se siente “recogida, feliz. Llegan las vacaciones y no pienso en viajes. Sólo quiero llegar a casa y disfrutar de los míos”. Allí están sus amigas de toda la vida: Bárbara, Marga, Joana y Marta. Las de siempre. En las que se apoya “y hablo poco de fútbol. Tras el Mundial y con todo lo que pasó allí, sólo quería llegar a Mallorca y estar con ellas, ser la Mariona sin balón. Sé que, haga lo que haga, me apoyarán”.

Una red de mujeres la ampara. Como a tantas y tantas otras. Ella tiene la suerte y la responsabilidad de formar parte de la más grande, de la que nos recoge a todas y de la que, en los últimos años, es también altavoz. “El fútbol lo tiene y, además, muy grande -asegura Caldentey-. Estamos haciendo historia deportiva, sí, pero lo más importante es todo lo que dejaremos a futuras generaciones. Que se acerque una madre y te diga: 'Soy tan feliz que mi hija os tenga como referentes' es la mayor satisfacción que puedo sentir”.

Para la futbolista “ser mujer en esta sociedad no es fácil. Partimos de una posición menos privilegiada. Siempre tenemos que demostrar más. La sociedad, en sí, es machista. Por suerte, esta situación está cambiando”. Ser mujer y ser futbolista aún complica más las cosas pero Mariona cree que “la recompensa es infinitamente mayor. Nosotras estamos ayudando a cambiar las cosas. Nuestras compañeras de las generaciones anteriores no están reconocidas”. Y sonríe cuando recuerda “las veces que he visto a niños y a padres con camisetas nuestras. Que ellos admiren y respeten lo que hacemos es fantástico”.

8M, “un día que visibiliza nuestra lucha diaria”

Celebrar el 8M es para ella “un día que visibiliza nuestra lucha diaria”. A la que dieron voz ellas, una vez más, en el Congreso de los Diputados. “Cuando escuché a Irene (Paredes) me salió de dentro un ‘bravo’. A veces no somos conscientes de la posición que tenemos. Estábamos allí, en un lugar donde se decide todo, y pudimos hablar en voz alta. No sabes lo que te empodera algo así. Salí de allí pensando: ‘Olé por nosotras’”.

Mariona Caldentey ha vivido un año tan feliz, tan duro y tan intenso que ha precisado ayuda psicológica. Terminó una temporada redonda con el Barça Femení y llegó un Mundial que lo revolucionó todo. “Siento que no lo disfrutamos. Me ha quedado un regusto amargo. Aún no estábamos todas allí y eso fue duro”. Con la selección ha sumado un nuevo hito: clasificarse para disputar unos Juegos Olímpicos. “Era uno de mis sueños -reconoce la blaugrana- porque pienso que, como deportista, conseguir una medalla olímpica es lo más grande. Aún no he tenido mucho tiempo de procesarlo ni de imaginarme en una ceremonia inaugural (ríe).

Va todo tan rápido que consigues eso y, días más tarde, juegas una final. Gestionar esta carga a nivel mental no es fácil pero la felicidad que sientes en esos momentos y compartirlo con tus compañeras, que muchas son familia, es brutal”. Mariona es un puntal. Una jugadora polivalente, de calidad incuestionable. Una de las mejores futbolistas del mundo aunque, injustamente, poco reconocida. Un ‘9’ de referencia. Una mujer referente.