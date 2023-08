Eran poco más de las once y media de la mañana del domingo y la casi totalidad de las sillas de la sala de actos del centre Cívic de Portocolom estaban ocupadas. Nadie quería perderse esa retransmisión televisiva a través de una pantalla enorme que se había instalado en ese espacio, antes biblioteca pública, ahora sala de conferencias y conciertos. El Centre Cívic de Portocolom resultó pequeño para albergar las personas que querían compartir las imágenes de esa final de un campeonato mundial de futbol, pues además de todos los que pudieron conseguir asiento, otras decenas de personas pudieron vivir de pie esas dos horas de infarto. Y es que Mariona Caldentey, su familia y su entorno, son muy apreciados en Felanitx. Su padre, añorado, ya destacó como futbolista y como regente de diferentes bares en la localidad. Maria, la madre de Mariona y su hermano se habían desplazado a Sidney para contemplar en vivo la hazaña. No es cada día que una hija se plante en un mundial de cualquier deporte. Así que, en el local, en segunda fila (en la primera las innecesarias autoridades no quisieron perder protagonismo) estaban su abuela, sus tíos y primos. Todos ellos, pero especialmente la abuela, recibieron emocionados las enhorabuenas del público que se acercó a darles un abrazo al final del partido.

Mariona Caldentey, el triunfo de la ‘crack silenciosa’ "¡Mariona, Mariona!" fueron los gritos que más sonaron en Portocolom este domingo por la mañana. Gritos que aparecieron cuando ello realizó el pase que sirvió para marcar el único y definitivo gol que dio la victoria al equipo español, pero también cuando el entrenador decidió su recambio a poco de cumplirse los noventa primeros minutos. ¡Mariona, Mariona! Siempre ella, la joven de veintiséis años, que, no hace tantos, o al menos eso nos parece, bailaba los Cavallets, junto a otros niños y niñas de su edad. Unos Cavallets que en unos días volverán a salir para llenar de color, música y danza los días de fiesta patronales, pues, recordemos, el próximo lunes es Sant Agustí, el santo que, junto a Santa Margalida, vela por el bien de la ciudad. La sesión sirvió también para recordar al hace unos días desaparecido Guillem Timoner. Aplausos para él después de la proyección de un breve documental con algunos momentos gloriosos de su carrera como ciclista y con seis campeonatos del mundo en su vitrina. Estas imágenes pudieron verse poco antes de que la televisión conectara con las antípodas, en la otra parte del mundo y se escucharan los himnos de los dos países en juego. Himnos, que, como las banderas, muy poco interesaron a los asistentes en la sala, para los que la única bandera, de existir, hubiera sido la de Mariona. Esa era la única patria. Pocas banderas españolas (pudimos contar dos), otras pocas del Barça y algunas camisetas blaugrana eran los únicos símbolos de patriotismo o afición puntual. Aquí, en el Centre Cívic de Portocolom, en la Ronda Nadal Batle (otro de los grandes de la localidad) los únicos colores fueron los de esa jugadora, a la que le quedan años de vida deportiva llena de éxitos. Y ahora, mientras se redacta este comentario, pasan los coches con sus cláxones, animando la fiesta.