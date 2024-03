El hijo de Rafa Nadal da sus primeros raquetazos en Las Vegas

El duelo entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en Las Vegas con motivo del Netflix Slam dejó momentos para la historia del deporte. Entre los golpes espectaculares de ambos tenistas, los gritos de un público entregado y los focos y las numerosas cámaras que retransmitiendo en directo este duelo español en el Madalay Bay Resort para el gigante del 'streaming', la ternura y la inocencia del pequeño Rafa tuvieron su momento estelar.

Equipado con una pequeña raqueta y acompañado de la hermana del manacorí, Maribel Nadal, Rafael Nadal Jr. dio sus primeros raquetazos con una pelota mientras su padre se enfrentaba al número dos del mundo en un partido que se terminó decidiendo a favor del murciano en el super tie-break.

Rafa Nadal prefiere que su hijo no sea tenista

En la entrevista del mallorquín con Ana Pastor, Rafa Nadal reconoció que prefería que su hijo no fuera tenista y se dedicara a otro deporte. "Preferiría que practicara otro deporte, si te soy sincero. Me duele decir esto por todo lo que me ha dado este deporte y si quiere jugar al tenis, le apoyaría al cien por cien, para nada le vetaría, pero si juega a otro deporte, mejor".

Pese a tener poco más de un año de edad, el hijo de Rafa Nadal y Mery Perelló es un habitual en los torneos que disputa su padre. En el regreso del mallorquín a las pistas en Australia en el torneo de Brisbane tras su año fuera de las pistas, ya se vio al hijo de la pareja estaba en ese momento tan especial correteando en los pasillos de las gradas, protagonizando las imágenes más especiales entre las duras sesiones previas de entrenamientos a las que se somete el campeón de Manacor.