Cinco acusaciones más contra el técnico de gimnasia Pedro Mir

Cinco personas se han sumado a las acusaciones contra el técnico mallorquín Pedro Mir, director técnico del Xelska y del Centre de Tecnificación del Govern balear, por maltrato verbal y físico, después de que el diario El País informara en varios artículos de esta circunstancia y de la investigación que llevó a cabo en su día la Conselleria de Deportes al no encontrar pruebas de los hechos y después la Fiscalía de Menores en 2022 -tras denuncia de la propia Conselleria-, que archivó el caso.

Tres exgimnastas del Xelska, una extrabajadora del club y la madre de una gimnasta elevan a más de 20 los testimonios realizados al diario de las situaciones que, según han denunciado, se produjeron durante alguños años con diversas deportistas. Entre ellas, Michelle Cortázar, que en sus declaraciones habla de “tres agresiones físicas”, según explica. Además, relata que arrastra problemas con la comida y recuerda frases que “escuchaba a diario en el CTEIB”: “Te lesionas porque estás gorda. Si eres delgada vuelas, si eres gorda te caes”.

En el artículo se recoge también el testimonio de la madre de una gimnasta, que señala que su hija “tiene una lesión crónoca”, y explica que tras caerse de un aparato en 2018 y ser escayolada, “al día siguiente fue a la sala de gimnasia y por orden de Mir se le quitó la escayola (…). Siguió entrenando y compitiendo, aunque les dijera que no podía de dolor”. La gimnasta dejó de competir en 2020.

Un gimnasta relata que era habitual ver “desprecios, agarrar de forma inapropiada los brazos, gritar a las gimnastas de manera feroz a cinco centímetros de su cara”, y una extrabajadora incide en que “es una secta (…) Es tanto el miedo que nadie se atreve a hablar”.

Pedro Mir niega las acusaciones

En el mismo artículo, Pedro Mir niega tales acusaciones. “No puedo entender que haya gente que diga que hay golpes. De ninguna de la smaneras las hubo. (…) Nunca he empujado a nadie al suelo ni ha habido nariz sangrando, eso no ha sucedido, cómo podría pasar eso en un centro como este que está todo de cara al público”.

“Nunca he quitado una escayola a nadie, ni he hecho quitar una escayola a nadie. El procedimiento habitual pasa por preguntar al médico e informar a los padres”, se añade en el artículo.

Los hechos que se investigaron en 2022 responden a la denuncia de un médico, a la que después se unieron tres doctores más y cinco fisioterapeutas, que alegaban procedimientos y actuaciones que atentaban contra la salud de los deportistas.