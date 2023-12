El derbi fue un auténtico espectáculo. Reunió los ingredientes perfectos para que el baloncesto mallorquín viviera una fiesta: la mejor entrada de la temporada, intensidad, una parte para cada equipo, emoción, final ajustado, algunas decisiones arbitrales protestadas, canastas inverosímiles, mates, triples, nervios, risas, lloros… El Palmer fue mejor en la primera parte; el Fibwi, en la segunda y un parcial insólito de 25-38 en los últimos diez minutos decantó la balanza en los instantes finales. Y todo ello gracias en este período a un estelar Javi García y Rashun Willians, autores de 19 y 14 puntos, respectivamente.

Ricardo Uriz, el nuevo técnico de los de S’Arenal, leyó a la perfección la historia de su nuevo equipo en este inicio de temporada. Apostó por dar minutos en la primera parte a los jóvenes Blanco y Huguet procurando así que el grupo llegara al último acto en buenas condiciones físicas y mentales y poder disponer de sus mejores gladiadores en los momentos decisivos. Y el envite funcionó.

Los inmobiliarios comenzaron la contienda mucho más metidos, con una buena defensa y con un acierto ofensivo notable. Se sentían cómodos. Jugaban a placer. Por el contrario, los fibwis, faltos de concentración, no podían anotar con facilidad (13-2). Sin embargo, la entrada de Huguet activó a sus compañeros y permitió que la diferencia no fuera in crescendo. En las filas inmobiliarias Asier Zengotitabengoa ejercía de líder y sus puntos fueron determinantes para que el primer capítulo finalizara con un 21-11 a su favor.

El segundo tramo (15-10) también fue para los de Sergio Jiménez. Ambos conjuntos lo iniciaron a buen ritmo. Nadie quería parar y las pérdidas y el escaso acierto ofensivo de los visitantes les pasaron factura. A falta de 4:50 para el descanso el electrónico reflejaba un 32-14, la clara superioridad de los locales, y pocos podían presagiar el final de partido que se dio. El Palmer había sido mejor en esta primera parte. Asier, que no sumó en este cuarto, y Blanco con 6 puntos, fueron los máximos anotadores: 36-21.

Reacción visitante

Tras el descanso los de Ricardo Úriz dieron un gran paso en el aspecto defensivo, se pusieron el mono de trabajo y apretaron los dientes. Construyeron su juego a partir de su media cancha y anotaron 17 puntos. Consiguieron que sus rivales agotaran la posesión en varias ocasiones. Asier se convirtió en el único referente ofensivo de los suyos y anotó 7 de los 12 puntos de su equipo. Aunque el Fibwi solo había convertido 38 puntos en estos 30 minutos, la señal de alarma empezaba a destellar en las filas del Palmer.

Y llegó lo inimaginable, un cuarto totalmente loco, con una anotación estratosférica (25-38). En el lado local Vicens empuñaba la bandera, anotaba 11 puntos y levantaba al público con un mate y un triple imposible en el último segundo de posesión. A falta de 5 minutos el marcador señalaba un 64-49. Los visitantes se olvidaban de sistemas y haciendo gala de mucho amor propio y de un acierto que hasta entonces no habían tenido se acercaban con un magistral García y un soberbio Williamns (14 puntos consecutivos), que en 16 segundos consiguieron un parcial de 2-7. Por primera vez a falta de 37 segundos dos tiros libres del base visitante ponían por delante a su equipo. Con el 73-76, Asier falló el último triple forzado. El Fibwi había ganado y el Palmer no había sabido ganar.

Ficha técnica

73 - Palmer Basket (21/15/12/25): Joan Feliu (5), Adrián Chapela (3), Asier Zengotitabengoa (19), Miki Servera (5) y Sergio Mendiola (10) -quinteto inicial- Andreu Adrover (2), Toni Vicens (16), Biel Serra (11) y Jaume Vicenç (2).

76 - Fibwi Palma (11/10/17/38): Javi García (21), David Font (3), Rashun Williams (17), Jorge Lafuente (3) y Milan Suskavcevic (5) -quinteto inicial- Álex Huguet (0), Álex Blanco (6), Pau Isern (9), Pablo González Longarela (10), Lukas Kvedaravicius (2).

Árbitros: Pellitero González y Sánchez Jiménez. Señalaron técnica a Uriz.