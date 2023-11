Una goleada de las que hace mucho daño. El Mallorca Palma Futsal jugó su peor partido de la temporada y cosechó una dura derrota frente al Viña Albali Valdepeñas (7-2). De los partidos para olvidar rápido y aprender como una lección para el futuro. Desde el primer momento se vio superado por un rival directo que necesitaba los puntos y que no encontró la versión habitual de un equipo que venía de un gran esfuerzo en la última semana en la Champions y que pagó los excesos en un pabellón que no perdona. Este duro golpe hace que el equipo balear pierda posiciones en la clasificación y necesite reponerse rápido para evitar problemas para clasificarse para la Copa de España.

La primera parte fue rápidamente teñida del color azul de la zamarra del Viña Albali Valdepeñas. Los de Antonio Vadillo no encontraban buenas sensaciones y prueba de ello eran los constantes cambios que realizaba el técnico jerezano. En los primeros diez minutos de encuentro, todos los jugadores disponibles habían tenido minutos, en el intento de tocar la tecla que hiciera despertar la mejor versión de un Mallorca Palma Futsal perdido.

Las ocasiones de los locales se sucedían, mientras que los de verde pistacho no daban sensación de peligro en ningún momento. Tras varias advertencias del Viña Albali Valdepeñas, Boyis abrió el marcador con un disparo cruzado que se coló en la portería entonces defendida por Carlos Barrón. Uno abajo, el Mallorca Palma Futsal debía reaccionar y, sin embargo, parecía más cerca el segundo de los locales. Así fue. Diez minutos después, llegó Lolo y aprovechó un despeje fallido de Chaguinha en frente de la portería para anotar el segundo. Se ponía cuesta arriba el partido para el conjunto palmesano y, más todavía, cuando Cleber cometía la quinta falta sobre Abbasi. La sexta no tardó mucho en llegar, comportando el doble penalti a favor del Viña Albali Valdepeñas. Eloy Rojas sería el encargado de enfrentarse a Carlos Barrón desde los doce metros y el ex del Palma no falló. Definió a la perfección para transformar el doble penalti y hacer que los suyos se marcharan al descanso con una cómoda renta de 3-0 en el marcador.

La segunda parte no fue mejor. Antonio Vadillo apostó por un quinteto más ofensivo, con Bruno Gomes, Gordillo, Moslem, Salar y Luan Muller, pero tampoco fue esa la solución. Salar fue expulsado por doble amarilla. El Viña Albali Valdepeñas aprovechó la superioridad numérica y Eloy Rojas anotó el cuarto tanto. El gaditano logró aumentar la ventaja con un disparo que tras toparse con el palo se coló en la portería de Luan Muller. Con 4-0 abajo, el Mallorca Palma Futsal salió de cinco con Tayebi, tratando de encontrar un gol que parecía imposible. Aun así, llegó. Un disparo cruzado de Vilian a la escuadra abrió el marcador de los palmesanos, pero las esperanzas que el tanto del internacional con Georgia pudieran despertar, fueron rápidamente disuadidas por Marcao que, aprovechando el juego de cinco de los visitantes, anotó el quinto gol desde la portería contraria.

Con Bruno Gomes de portero jugador, el Mallorca Palma Futsal iba a la desesperada. Menos de diez minutos para marcar cuatro goles que le recompensaran con un punto en su visita al Virgen de la Cabeza. No era más que una ensoñación. Vilian vio la roja directa en lo que era la séptima falta del Mallorca Palma Futsal. Una vez más, Eloy Rojas transformó el doble penalti para poner el 6-1. En el 39, los locales cometieron su sexta falta y Fabinho anotó el segundo gol para los mallorquines. No obstante, el Viña Albali Valdepeñas quiso cerrar su fiesta particular por todo lo alto y fue, de nuevo, Eloy Rojas quien anotó el séptimo sobre la bocina.

FICHA TÉCNICA

– Viña Albali Valdepeñas: Marcao, Lolo, Rafael Rato, Eloy Rojas y Bynho. También jugaron Álex González, Boyis, Alberto, Pol Pacheco, Abbasi, Eric Martel y Nano.

- Mallorca Palma Futsal: Carlos Barrón, Marcelo, Chaguinha, Fabinho y Tayebi. También jugaron Luan Muller, Vilian, Cléber, Moslem, Bruno Gomes, Rómulo, Gordillo y Salar.

– Goles: 1-0 Boyis (minuto 6’); 2-0 Lolo (miniuto 16’); 3-0 Eloy Rojas (minuto 20’); 4-0 Eloy Rojas (minuto 25’); 4-1 Vilian (minuto 29’); 5-1 Marcao (minuto 30’); 6-1 Eloy Rojas (minuto 36’); 6-2 Fabinho (minuto 39’); 7-2 Eloy Rojas (minuto 40’).

– Árbitros: Manso Martín y Monero Durán. Amonestaron con doble amarilla a Salar y con tarjeta roja directa a Vilian, del Mallorca Palma Futsal, y a Boyis, Alberto García y Eric Martel, del Viña Albali Valdepeñas.

– Pabellón: Pabellón Virgen de la Cabeza. Partido correspondiente a la novena jornada.