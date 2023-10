Layhoon, un 'fantasma' fiscal a la orden de Peter Lim

Layhoon Chan nunca ha presentado la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en España. No consta, según las pruebas a las que ha accedido Superdeporte, del grupo Prensa Ibérica, que la presidenta del Valencia haya declarado el IRPF a Hacienda durante sus dos etapas al frente del club. De acuerdo a los datos de los que dispone la Agencia Tributaria a fecha de septiembre de 2023, no existe información relativa a rentas o rendimientos imputables por el IRPF. Ni antes ni ahora. Tal y como ha podido averiguar Superdeporte, Layhoon no ha declarado el ejercicio correspondiente a 2022 a pesar de su vuelta a la presidencia el 17 de agosto del año pasado. Tampoco declaró en ninguno de los ejercicios anteriores desde 2014 hasta 2017 durante sus primeros años de presidencia en la ‘era Lim’.

Layhoon no declara el IRPF a Hacienda. Nunca lo ha hecho desde que aterrizó en Valencia en diciembre de 2014. ¿Está incumpliendo la ley tributaria? No necesariamente. Hacienda obliga a declarar el IRPF, salvo rentas iguales o inferiores a 22.000 euros anuales de un pagador, a todos los contribuyentes personas físicas residentes en España y Layhoon cumple con los requisitos para no tener la condición de residente en España. De esta forma, la presidenta estaría obligada a pagar el Impuesto sobre la Renta de No Residentes. El IRNR es un tributo de carácter directo que grava la renta obtenida en territorio español por las personas físicas y entidades no residentes en este.

Layhoon está obligada a declarar a Hacienda aunque no tenga sueldo del Valencia porque dispone de salario en especie con chófer, piso y tarjeta del club. Además, el domicilio fiscal que le consta a Hacienda de la presidenta es el mismo que el de su piso de alquiler. Tiene que declarar sí o sí.

Layhoon se acogería a su condición fiscal de no residente

Supedeporte no dispone de momento de ninguna prueba tributaria que acredite su declaración o no del IRNR. Pague o no el tributo de no residencia en España, las pruebas confirman que Layhoon se acoge a la condición fiscal de no residente en España a pesar de su cargo de responsabilidad que ostenta. Es decir, que el Valencia está casi 200 días al año sin presidenta.

España, como la mayoría de países de su entorno, grava a las personas físicas en función de su residencia. En este sentido se considera que un individuo tiene su residencia fiscal en España si permanece físicamente en territorio español más de 183 días dentro del año natural. Algo que no sucede en el caso de Layhoon. La presidenta pasa más tiempo fuera de Valencia y, por extensión, de España, que dentro. Para no ser residente en territorio nacional, Layhoon tiene la obligación de permanecer fuera del país un mínimo de 182 días. La cifra está marcada en rojo en el despacho de la presidenta y los servicios jurídicos de Meriton.

Superdeporte ha tenido acceso a los vuelos realizados por Layhoon durante los últimos años desde la ‘zona Schengen’ (espacio aéreo que comprende a 27 países europeos que han abolido los controles fronterizos). La relación de continuos viajes continentales de la presidenta a los que ha tenido acceso Superdeporte, confirma su dedicación máxima al entramado de sociedades de Peter Lim del que Layhoon forma parte. El Valencia tiene una presidenta a tiempo parcial. Para ella, como para el máximo accionista, el club solo es una empresa más.

Los cargos de Layhoon en el Valencia CF

El Valencia hizo público el nombramiento de Layhoon como presidenta el 17 de agosto de 2022, pero no fue hasta el 7 de septiembre de ese año cuando fue registrada legalmente como tal. Además de la presidencia y de acuerdo a los documentos a los que ha accedido Superdeporte, Layhoon fue nombrada consejera el 16 de agosto de 2022 (un día antes de hacerse público su regreso) y apoderada el 20 de septiembre de 2022.

La presidenta también fue nombrada el 6 de octubre de 2022 administradora mancomunada y apoderada de Litoral del Este SL: la sociedad con domicilio social en las oficinas del club (Plaza Del Valencia CF, número 2) para el alquiler de bienes inmobiliarios. Además, Layhoon es administradora mancomunada y apoderada desde el 7 de octubre de 2022 de las Tiendas Oficiales VCF SL.