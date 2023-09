El Toro, preparado para su reválida en División de Honor B de rugby

Tras un verano marcado por la incertidumbre de un descenso administrativo que al final no se dio, El Toro afronta su segunda campaña en el escalafón medio del rugby español con el firme propósito de sumar los méritos deportivos suficientes para mantener una temporada más una categoría cada vez más cara.

Y es que para el ejercicio 2023-24 el equipo calvianer disputa la División de Honor B con un remozado plantel por la fuga de talentos. Lo que suele ocurrir cuando los clubes modestos suelen hacer bien su trabajo. De esta guisa, dos delanteros con muchos minutos en la pasada temporada como César Ávila y Román Gougy jugarán este ejercicio en División de Honor con el Alcobendas junto con otro mallorquín, el medio centro Aaron Rus, ex jugador del Ponent, en la que será su segunda temporada en ‘las Terrazas’.

Además, cabe añadir la obligada ausencia, por motivos laborales, del excepcional apertura Lucas Nahuel Flores, pieza básica en los esquemas del quince mallorquín a lo largo del anterior ejercicio 2022-23.

La joya de la corona, Jalo Piña, continúa una temporada más en su condición de máximo anotador de la pasada campaña. Y el resto del bloque sigue, aunque la temporada estival con sus respectivos trabajos impide a buena parte de ellos llevar una preparación regular de cara al arranque de la competición.

Apuntalar los retoques

Dadas las ausencias que habrá para este curso, el club ha abierto las puertas a la llegada de nuevos efectivos que apuntalen el proyecto blanquinegro. Sin salir de su filosofía de no buscar a nadie a otros clubes de la isla sino que ellos vengan, El Toro ha incorporado hasta el momento a los siguientes efectivos: como delanteros, el experimentado ex jugador del Tucumán argentino Exequiel Manino (primera / tercera línea), el sub 18 Uriel Borges (primera línea), Álex Fluxà (tercera línea) y Marcos Fernández (talonador). Integrando la línea de tres cuartos están el argentino Agustín Soto (centro/ala), Jeremías Zalazar (medio melé/apertura/zaguero), Sebastià Mateu (apertura/centro) y el cántabro Santos García-Moris (centro/ala) con experiencia en la categoría.

Cambio de estilo de juego

El ya ex manager general del club, Andrés Mateu, asumió desde el pasado mes de agosto las funciones de primer entrenador del conjunto taurino en el lugar de Nico Aprea, que se incorpora a la base del club. Mateu avisa que El Toro de esta temporada se ve forzado a cambiar su forma de jugar. «Nuestra plantilla, hasta el momento, no es muy extensa. El tamaño de nuestros jugadores, en especial los delanteros, tampoco es muy grande. Nuestro juego será lo más dinámico posible, evitando medir fuerzas e intentando sorprender al rival con otras armas. Es decir, con una estrategia en consonancia a la materia prima que tenemos», confiesa el técnico.

Mateu reconoce además que sus rivales directos «se han reforzado» ya que en Barcelona y Valencia «hay un gran movimiento de jugadores de buena talla» y deja bien claro que la categoría será «más competida, complicada y nos tocará sufrir mucho para obtener resultados».

El entrenador isleño destaca de su bloque de jugadores que son «muy sanos, trabajan mucho y es difícil que los resultados del trabajo de pretemporada se vean en los primeros partidos, pero a medida que avance la competición, se verá que este grupo es fuerte física y mentalmente».

Y es que apenas han podido disputar en pretemporada un par de amistosos de preparación, lo que no deja de ser un hándicap más para un El Toro que buscará romper un año más la lógica que los sitúa en el fondo de la tabla. Y como primera piedra de toque, el arranque liguero que será este sábado, a las 16:00 horas, visitando a uno de los clásicos de la categoría como L’Hospitalet.