El Toro Rugby Club tiene motivos para sonreír. Tras un largo mes de espera, el conjunto calvianer jugará una temporada más en División de Honor B. ¿El motivo? Un descenso administrativo de categoría en base a la resolución del Comité Nacional de Disciplina Deportiva de la FER (Federación Española de Rugby), en la que tanto al conjunto del El Toro se le castigaba con la pérdida de la categoría por el incumplimiento del siguiente requerimiento: la presentación de un mínimo de 20 licencias de categoría sub-18. Una sanción que también se le impuso al UAR (Unión Rugby Almería).

Recibida la noticia el pasado 6 de julio, el departamento jurídico del club trabajó en silencio pero sin descanso para presentar recurso de apelación frente al dictamen del comité de disciplina deportiva de la FER.

En este sentido, Andrés Mateu, ‘team manager’ del primer equipo durante el pasado ejercicio, explicó a Diario de Mallorca que «este año, no solo El Toro sino el resto de clubes de Balears no teníamos el número suficiente de fichas sub-18». «En nuestro caso, solo 14, ya que once jugadores con los que contábamos de la pasada temporada se fueron. Y esta problemática no la pudimos resolver a lo largo del año», añadió tras valorar como «durísima la sanción recibida».

«Decidimos recurrir, contando la realidad de lo que pasó», relató Mateu, poniendo en contexto a Apelación la realidad del rugby de las islas: «Tenemos que juntar jugadores de diferentes clubes como el Ponent para que los chicos jueguen, salir a la península para que compitan de la manera que sea, aparte de la labor de promoción que se hace en las escuelas en los últimos años». «Todo ello, demostrando que en años anteriores no teníamos problemas en cuanto al número de licencias y que lo de la pasada temporada fue algo excepcional», apuntó.

Afortunadamente, el rugby de las islas seguirá estando representado en el segundo escalafón nacional ya que el pasado 4 de agosto hubo fumata blanca en favor de los intereses del club decano del deporte del balón ovalado en las islas; aunque no se lo comunicaron a los arlequinados hasta el día 8 de este mes.

De esta forma, El Toro Rugby Club volverá a competir en el Grupo B de la División de Honor B tras superar tanto los escollos deportivos de la competición –lograron el difícil objetivo de la permanencia– como los vericuetos administrativos.