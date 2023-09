El PSG se podría quedar un mes sin Kang In Lee por los Juegos Asiáticos que se celebran del 19 de septiembre al 8 de octubre en Hangzhou, China. El club dirigido por Luis Enrique vería con buenos ojos que el exjugador del Real Mallorca disputase este torneo para evitar los dos años del servicio militar obligatorio que establece Corea del Sur, ya que una medalla de oro en este evento les libra de realizarlo.

Al no formar parte del calendario de compromisos internacionales de la FIFA, el club frances no está obligado a liberar al jugador de 22 años que este verano llegó al Parist Saint-Germain por 22 millones de euros, pero un mes no es nada comparado con los dos años del servicio militar, más aún después de haber realizado una fuerte inversión por hacerse con sus servicios.

El inicio de temporada del jugador surcoreano ha sido complicado. En las 5 jornadas de Ligue 1, solo ha disputado 133 minutos en los dos primeros partidos tras sufrir una lesión muscular ante el Toulouse.