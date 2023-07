El Paris Saint-Germain ha hecho oficial el fichaje del futbolista del Real Mallorca Kang In Lee. El conjunto parisino abona 22 millones de euros más bonos por el talentoso mediapunta. El futbolista surcoreano ha aterrizado hoy por la tarde en el aeropuerto de Charles de Gaulle, de París, y poco tiempo después el club ha anunciado su llegada a través de las redes sociales, poniendo fin a varias semanas de negociaciones.

Lee, de 22 años, firma un contrato por cinco temporadas después de que ambos equipos han intercambiado los últimos documentos relativos al traspaso.

"Es un placer poder unirme al Paris Sant-Germain, es uno de los clubes más grandes del mundo, con algunos de los mejores jugadores del mundo", ha dicho Kang In Lee. "No puedo esperar para comenzar esta nueva aventura", ha apuntado en declaraciones recogidas por el club francés. "Gracias, muchas gracias, Kang In Lee. Y mucha suerte. Mallorca siempre será tu casa", ha sido el mensaje del Mallorca para despedirse del futbolista.

👏🏻 Gracias, muchas gracias, Kang In Lee.



👺 Y mucha suerte. Mallorca siempre será tu casa.

El jugador ya pasó el reconocimiento médico en París antes de incorporarse a su selección nacional. La salida del surcoreano del Real Mallorca, Kang In Lee, al Paris Saint-Germain por 22 millones de euros sitúa la operación entre los bermellones y el club francés en la segunda venta más cara realizada en la historia de la entidad rojilla. Sin embargo, la transacción del futbolista asiático se convierte en la que más dinero ha reportado a las arcas del Mallorca.

Kang In Lee firmó por el Real Mallorca en la temporada 2021/2022 gratis después de terminar contrato con el Valencia. En dos campañas, el surcoreano ha disputado 73 partidos, anotando 7 goles y dando 10 asistencias en 4.626 minutos disputados.