Joan Munar ha vuelto a lo grande. El mallorquín conquistó este domingo en el Mundial paralímpico de París la medalla de bronce en salto de longitud T11, gracias a un salto de 6.15 metros, y logró un billete automático para los Juegos del próximo año. Todo un éxito para el deportista, con discapacidad visual, que llevaba dos años sin competir al más alto nivel por culpa de una lesión de rodilla y una rotura del tendón del cuádriceps en su pierna derecha que ya le había dejado fuera de los Juegos de Tokio. Munar, en una prueba de la que no es especialista, solo quedó por detrás de los chinos Di Dongdong con 6.38 y Ye Tao, con 6.25. En la misma categoría, el español Eduardo Uceda Novas se quedó en sexta posición y duodécimo fue Martín Parejo Maza.

«Estoy muy contento, ha sido un año muy complicado por la pérdida de visión, cambio de categoría y de prueba, al no tener guía la longitud era la única que me quedaba, así que estoy muy feliz de que haya salido este resultado, un bronce y una plaza para los Juegos. Ha sido una competición larga y difícil, no me cuadraban los saltos al principio, así que al final esta medalla me sabe a oro y hace que esté con ganas y motivado de cara al año paralímpico», ha recalcado el de Peguera en declaraciones a dxtadaptado.com.

Munar, que ya fue paralímpico en Londres y Río de Janeiro, tiene otra opción de medalla en la capital francesa ya que correrá los 100 metros con José María Marvizón como guía.

Por su parte, la valenciana Judith Tortosa, en los 100 metros lisos T72 'Frame Running' logró la medalla de bronce. Tortosa, perteneciente a la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido, se subió al tercer cajón del podio en su debut mundialista con 17 años, al registrar en meta en la final un tiempo de 18.90, marca personal, solo por detrás de la australiana Maria Strong (17.07) y la polaca Magdalena Andruszkiewicz (18.20). Esta medalla no otorga plaza para los Juegos Paralímpicos, dado que esta prueba no está dentro del programa de competición.

La medalla de bronce de Judith Tortosa fue en la categoría 'Frame Running', que consiste en correr con la ayuda de una estructura de tres ruedas en la que el atleta se apoya en un sillín y en un soporte corporal para impulsarse contra el marco utilizando sus pies y dirigiéndolo con las manos o brazos.

Alba García Falagán consiguió un cuarto puesto en salto de longitud T11 de personas con discapacidad visual quedándose a un solo un centímetro del bronce.

Adiaratou Iglesias corrió la semifinal de los 100 metros T13 de discapacitados visuales ganando con soltura su serie con 12.34 y clasificándose para la final, en la que opta al podio.

Lía Beel Quintana compitió en los 400 metros T11 junto a su guía Marco Antonio Illescas parando el crono en 1:04.42, que no fue suficiente para clasificarse para las semifinales.