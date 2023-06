Cleber Souza seguirá como jugador del Mallorca Palma Futsal las próximas cinco temporadas. El ala brasileño, máximo goleador del equipo en la pasada temporada y una de las grandes sensaciones de la Primera División, ha cerrado un acuerdo con el club para ampliar su contrato hasta 2028 con lo que la entidad asegura la continuidad de una pieza importante en el proyecto a corto y medio plazo. Club y jugador han cerrado el acuerdo en estos días para ser el primer golpe de efecto de la hoja de ruta que tiene el club en su planificación para la próxima temporada y pensando en los años siguientes, ya que Cleber apenas cuenta con 26 años y tiene un gran futuro por delante. Es una de las grandes apuestas de la entidad para evitar perder a jugadores que están llamados a liderar el equipo en su ambición por seguir compitiendo con los equipos más potentes en todas las competiciones posibles.

Con la renovación de Cleber, el club se asegura contar con un jugador que ha demostrado un nivel extraordinario en las dos últimas temporadas y un ejemplo de lucha y esfuerzo para ganarse el puesto en el campeón de Europa. Cleber llegó a Palma como una apuesta de futuro del club tras terminar su contrato en el Atlántico brasileño. El conjunto mallorquín le abrió las puertas de la Liga española y lo cedió al Real Betis la pasada temporada en la política del club de ceder a los jugadores para que crezcan cuando no está asegurado que vayan a tener minutos suficientes para madurar y que les sirva como una experiencia más en el aprendizaje para asumir responsabilidades y competir en una liga tan exigente como la española.

Y Cleber es de los que tiró la puerta. Lideró la salvación del Real Betis hace dos temporadas con diez goles, cinco en el partido en el que se jugaban la permanencia, y siendo un jugador diferencial lo que le valió su regreso al Mallorca Palma Futsal hace un año. Ha firmado una temporada brillante en la que se ha convertido en el máximo goleador del campeón de Europa. Cleber ha sabido explotar sus condiciones y ha dado el paso para ser un jugador importante en la Primera División, donde marcó 20 goles en este último curso.

Uno de los grandes objetivos que se marcó el Mallorca Palma Futsal era dar continuidad al proyecto de la pasada temporada, pero no ha sido posible ante la avalancha de ofertas que recibieron los jugadores que terminaban contrato y ante las que el club no pudo competir. Si hay una idea clara en la dirección de la entidad es ser siempre fiel a la filosofía de mantenerse en su realidad económica y no romper los límites salariales para ser sostenible y que el proyecto sea viable muchos años con los recursos que es capaz de generar.

Ante la limitación de recursos, el club apuesta por rendimiento y dar oportunidad al talento joven para que pueda explotar sus cualidades en un club que se ha especializado en importar talento para competir con los mejores con un presupuesto más limitado. Las renovaciones de los que han demostrado que pueden aportar mucho al proyecto son uno de los ejes en los que pivota la hoja de ruta del club siempre y cuando sea factible. La otra es adelantar el trabajo con tiempo para adelantarse a los fichajes interpretando las necesidades futuras antes de que se produzcan.

El director general del Palma Futsal Jose Tirado reconoce que ha costado retener al jugador porque había clubes con grandes ofertas

Tirado: “Podíamos hacer una apuesta importante y era Cleber”

El director general del Mallorca Palma Futsal, José Tirado, asegura que la ampliación del contrato de Cleber “es una gran noticia. El club ha hecho un gran esfuerzo. Cleber tenía opciones reales de salir, había diferentes clubes con grandes ofertas, incluso alguno dispuesto a pagar la cláusula de rescisión. Es un jugador por el que entendíamos que teníamos que hacer una gran apuesta para el proyecto de los próximos años. Ha demostrado, tanto en el Betis, como en Palma una evolución increíble. Es un jugador con una personalidad y con un futuro brutal y ya este año ha sido uno de los artífices de la progresión en el rendimiento del Mallorca Palma Futsal. El club ha hecho un gran esfuerzo y estamos muy contentos porque tendremos a uno de los mejores jugadores del mundo del futuro”.

El dirigente reconoce que uno de los retos con el nivel que ha alcanzado el equipo es mantener a los jugadores porque los mejores equipos del mundo se han fijado en la plantilla balear para reforzarse. “Hoy por hoy, así como está el mercado, nos hubiera gustado hacer muchos más esfuerzos para poder mantener jugadores importantes, pero entendíamos que dentro de las posibilidades del club, podíamos hacer una apuesta importante y nuestro jugador era Cleber”, asegura Tirado.