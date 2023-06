Luis de la Fuente, el seleccionador español, compareció en rueda de prensa en el estadio de De Kuip, en Rotterdam, para valorar la final de este domingo de Croacia-España. El técnico se mostró con confianza y afirmó que puede seguir con su política de rotaciones entre partidos, pese a ser una final.

El riojano aseguró que los futbolistas que salgan "no defraudarán" y que "los cambios no se hacen por capricho. Son fruto de una reflexión conjunta del staff, valoramos muchas cosas, todos los aspectos y escenarios. Una alineación no es por capricho. Es razonada y estudiada”.

"Los dos mejores de Europa"

De la Fuente espera “un partido muy igualado, entre grandísimos equipos. Hoy somos los dos mejores equipos de Europa, cada uno con nuestras armas y argumentos. Nuestro potencial queremos que sea superior al rival”.

Entre los nombres propios, destacan el de Rodri para España y Modric para Croacia. De la Fuente los calificó como "dos fueras de serie, dos estrellas. Rodri es el mejor medio centro del mundo y el bagaje de Modric está ahí. Son dos de los mejores del mundo en sus posiciones con seguridad”.

En general, De la Fuente contempla a sus pupilos “en el mejor momento de la temporada. Lo físico muchas veces se ve superado por el aspecto físico y mental. Han mostrado mucha motivación y ganas. Tengo que pararles por la velocidad de vértigo de los entrenamientos”.

El partido se puede alargar hasta los penaltis, una faceta que explicó “haber trabajado, como todo lo que se puede controlar, hay que intentar mejorarlo”.

¿Rotarán Navas y Alba?

Sobre la opción de dar descanso a los veteranos Jesús Navas y Jordi Alba, el míster no dio pistas: “Vamos a valorar muchas cosas, analizar y sopesar. Tome la decisión que tome, es totalmente razonada. Estoy muy contento de Jesús y Jordi. Aunque también tenemos otros dos laterales (Carvajal y Fran García) con muchas ganas y nivel excepcional”

Croacia se ha especializado en ganar partidos en el tiempo añadido, algo que De la Fuente, pero dijo que una prórrroga "es una experiencia vital, psicológica y física. Hay que tener la cabeza ordenada en situaciones límite”. A nivel físico matizó que España “está físicamente muy fuerte, podemos jugar este partido y otro partido al día siguiente si hace falta”.

En este sentido, De la Fuente confirmó que "todos los jugadores están a disposición", incluidos los tocados Dani Olmo y Rodrigo Moreno.

Para el técnico, lo más importante es el grupo que ha formando y "quien no haya jugado es igual de campeón que el que ha jugado”.

Contento con Ansu Fati y Gavi

Uno de los jugadores renacidos es Ansu Fati, a quién ha visto "alegre, recuperando sensaciones que en otros tiempos pasados no había tenido. Le hemos visto compartir alegrías con los compañeros, está totalmente integrado. Para ser gráfico, lo veo feliz. Tiene ganas de demostrar que en cualquier momento pueden recuperar las sensaciones del pasado".

De Gavi y su nueva posición de media punta apuntó que “Gavi me gusta en casi todas las posiciones, luego para gusto los colores, depende del planteamiento. Ésta es la riqueza de Gavi, que te puede ofrecer en diferentes posiciones. Estoy muy contento de lo que aportó. Su aportación será mejor en el futuro, hoy o mañana. Con independencia de la posición que juegue hará un grandísimo partido si le toca jugar”.