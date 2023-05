"Es el partido de nuestras vidas". No se ha emocionado al decirlo, pero en el tono de sus palabras se ha evidenciado la trascendencia que le concede Antonio Vadillo a la final de la Champions de este domingo entre el Palma Futsal y el Sporting de Portugal. El entrenador de los mallorquines ha comparecido esta tarde para analizar las claves del encuentro después de haber tumbado el viernes al Benfica en una semifinal de infarto (4-3). "La clave es ser nosotros mismos. Creo que ayer dimos una demostración de competitividad y fuimos capaces de interpretar el partido y manejar sus tiempos. Esa es la línea que tenemos que seguir y controlar el partido, igual que hicimos ayer", ha comentado en una multitudinaria rueda de prensa celebrada en el Velòdrom Illes Balears. El andaluz ha demostrado mucha confianza en las opciones de los verde pistacho a pesar de que se mide a un gigante del fútbol sala mundial. "Somos un gran equipo y tendrán que hacer un gran partido para ganarnos. Jugamos en casa, con mucha ilusión y tenemos el apoyo de toda Mallorca. Ayer fue un espectáculo lo que hizo la afición", ha destacado.

El jerezano ha restado importancia al hecho de que su equipo sufriera más desgaste que el Sporting de Portugal, que venció por 7-1 al Anderlecht. "Hicimos un esfuerzo muy grande, pero ya está. No hay que pensar en eso, no hay nadie tocado, todos están en perfectas condiciones y vamos a jugar la final de nuestra vida. La palabra cansancio no existe en nuestro diccionario. Hemos tenido toda la noche para recuperar y a partir de ya, estamos pensando en el partido de mañana. El estado anímico supera al estado físico", ha asegurado después de confirmar que Tayebi, que finalizó con molestias frente al Benfica, podrá jugar.

Vadillo tiene claro lo que quiere que haga su equipo frente a los lusos. "Hay que ser dominadores. Será difícil, habrá muchos mini-partidos dentro del mismo, pero hay que saber adaptarse. Hemos madurado mucho en las últimas temporadas y ayer ya demostramos que supimos sufrir cuando el partido se nos puso en contra. Hay que estar mentalizados para no conceder errores no forzados y para aprovechar las ocasiones cuando la corriente vaya a nuestro favor. Hay que ser valiente, atrevidos y salir a por el rival", ha argumentado. "Estoy convencido de que los jugadores se van a dejar la vida frente a un rival que es un animal competitivo, que ha jugado seis finales en los últimos ocho años", añadió. A causa del historial del equipo en las tandas de penaltis, Vadillo no ha dudado en bromear, arrancando las carcajadas de los presentes. "Le he dicho a los jugadores que hay que ganar el partido antes de los penaltis", ha subrayado.

Por su parte, el jugador del Mallorca Palma Futsal, Marlon Oliveira, también ha comparecido ante los medios. "Con las ganas que tenemos de conseguir el primer título del club, si hacemos el partido igual que el de ayer, tenemos muchas posibilidades. Aunque será muy difícil, sabemos que estamos haciendo una gran temporada y estamos confiados para intentar hacer historia en el club", resaltó.

El cierre brasileño, consciente del reto que se plantea este domingo, comenta que Benfica y Sporting tienen jugadores con diferentes cualidades, pero son "igual de intensos". "Esperamos el partido más difícil de todos pero estamos preparados para sufrir y conseguir la victoria. El ambiente puede marcar la diferencia en el partido de mañana y aunque tenemos mucha confianza en nuestro trabajo, el ambiente es fundamental para nosotros. Estamos disfrutando mucho de la experiencia y que la afición también lo haga nos motiva a seguir", comenta el cierre sobre el hecho de que ya no queden entradas a la venta para la final.