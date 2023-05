"No atendemos llamadas, ni whatsapp, ni mensajes por teléfono, en un botella, ni con una paloma mensajera…". Con este mensaje en tono de broma ha anunciado el Palma Futsal a través de las redes sociales que la histórica final frente al Sporting de Portugal de la UEFA Futsal Champions League de este domingo en el Velòdrom Illes Balears ha agotado sus entradas (20 horas/IB3 Televisió-Gol).

Ya no queda ninguna de las 5.500 puestas a la venta, que estaban a un precio de 10,15 y 45 euros, para vivir un encuentro que promete emociones fuertes después de que el conjunto mallorquín, en una semifinal de infarto, fuera capaz de tumbar al Benfica portugués (4-3). Este duelo, que ya siempre quedará para el recuerdo, reunió a 4.654 espectadores y convirtió el recinto en una caldera, tal y como reconoció el propio técnico de los verde pistacho, Antonio Vadillo.

No obstante, para este choque que decidirá al mejor equipo de Europa no queda ni un asiento libre. No todos serán mallorquines en las gradas puesto que el club lisboeta tiene a medio millar de sus más fieles seguidores en la isla y, de hecho, en la semifinal ante el Anderlecht (7-1) ya estuvieron presentes.