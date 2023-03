Augusto Fernández no es capaz de ocultar sus ganas de volver a sentir la adrenalina que provoca el rodar sobre el asfalto. Han pasado 134 días desde que se proclamara campeón del mundo de Moto2, en la que fue una jornada que nunca olvidará en el circuito de Cheste. Desde entonces el piloto de Sencelles se ha probado sobre su nueva GasGas, ahora en la categoría reina, pero aún tiene que “descubrir lo que es una MotoGP en carrera”. El joven piloto de 25 años es consciente de que se encuentra ante un año de adaptación, evolución y crecimiento en el que mentalmente también deberá ser muy fuerte: “Llevo años empezando cada temporada con el objetivo de ganar un Mundial y sé que este curso parto con un objetivo muy diferente. Eso me mantiene en vilo”.

El mallorquín debutará de manera oficial en MotoGP el próximo domingo en Portimao, compartiendo pista con el que fue su compañero de batallas en la niñez, Joan Mir. Augusto será el único rookie de la categoría reina. Al joven de Sencelles le sacude la incertidumbre en los días previos a su estreno y, aunque se muestra “contento” porque “poco a poco nos vamos acercando a lo que buscamos”, todavía tiene “muchas dudas” y quiere saber cómo responderá “el día de carrera”. “No sé muy bien qué esperar en esta primera temporada en cuanto a posiciones. No me marco una posición. Mi objetivo, de primeras, es sentirme cada vez más cerca del resto de pilotos de KTM y ganar a mi compañero de equipo. Tanto Pol (Espargaró), como (Jack) Miller o (Brad) Binder son grandes pilotos y me gustaría estar cada vez más cerca de ellos y, en cuanto pueda, superarlos”.

Para conseguir su objetivo, el que se ha marcado este curso, Augusto ha trabajado duro, casi sin descanso, en una pretemporada marcada por la adaptación física que ha tenido que hacer y el aprendizaje en el manejo de su nueva máquina. “Toda la vida he estado soñando con coger una MotoGP y por lo que podía esperar sabía que me iba a topar con la moto con más potencia que he cogido en mi vida. En cuanto al pilotaje, he tenido que cambiar bastantes cosas. Quizás no es únicamente por el salto de categoría, sino también porque se trata de una GasGas. Lo que pide esta moto para ir rápido es un poco diferente a mi estilo natural y he tenido que adaptar todo eso. En el equipo también hay mucha más gente involucrada y es una forma completamente distinta de trabajar. Hay una fábrica detrás que está pendiente de cada movimiento que hago y de cada vuelta que realizo”, destacaba el mallorquín este mediodía en una rueda de prensa que ha ofrecido a los medios locales en el hotel Nivia Born Boutique, situado en el centro de Palma.

“En cuanto a mi preparación física, estoy contento con ella”, señalaba. “Quizás, para no quedarme corto, he entrenado con más intensidad de lo habitual. No sé lo que me espera y no sé si tendré carencias físicas. He querido llegar bien preparado y he dado un pasito más en todo esto para no quedarme corto”, destacaba el piloto de 181 cm y que, junto a Luca Marini y Joan Mir, es el más alto de la categoría.

El aspecto psicológico y mental será otro de los puntos a tener en cuenta en la presente temporada. Apostar por Augusto en Moto2 era hacerlo por un caballo ganador, pero en esta primera campaña el de Sencelles tendrá que lidiar, seguramente, con el lado más amargo del motociclismo, la derrota: “Sin duda hay que estar preparado para estar en la zona baja. Venimos de estar acostumbrados a ganar y ganar. Incluso en los años malos siempre algún podio caís. Las cosas, en ese sentido, sabemos que pueden cambiar mucho. Yo voy a luchar porque no sea así, pero es evidente que hay que marcarse otros objetivos. El mío, ahora mismo, es ir mejorando carrera tras carreras. Por el momento no quiero imponerme una posición, pero sé de mis posibilidades y estoy seguro de que la marca también va ir creciendo, así que espero terminar el año de forma competitiva”.

2023 será un año plagado de novedades en MotoGP. El campeonato contará con un calendario más largo que nunca; además del doble de carreras con el formato de Carrera Sprint de los sábados. Augusto cree que “las Ducati” serán el rival a batir en una temporada en la que 'Pecco' Bagnaia “parece el piloto más fuerte”. “Ganó el año pasado el Mundial y ya solo por eso es la referencia. Creo que también ha hecho una gran pretemporada y su marca, además, está muy fuerte. Nuestro objetivo es ir acercándonos a sus resultados”, destacó.

Trabajo tendrán el resto de marcas, a las que se une también Repsol Honda. “Las Ducati están un paso por delante de todos y creo que el resto de pilotos estamos luchando por acercarnos a ellas. Mir también. Ha hecho una buena pretemporada, pero sé que está sufriendo. Personalmente espero estar cerca de él e incluso poder ganarle lo antes posible”, reconoció.

Augusto también tuvo unas palabras para Izan Guevara, actual campeón de Moto3 y que este año se estrenará en la categoría intermedia. El piloto de Sencelles le recomendó tener “paciencia” porque los resultados seguro que llegarán: “Izan es rápido. El talento lo tiene y creo que sobre todo tiene que tener esa paciencia, como la que necesito yo este año, para adaptarme. La rapidez es innata en él, así que lo que tiene que hacer es adaptarse a la moto, conocer bien los neumáticos, que en Moto2 son complicados, y tener eso, paciencia. Llegará, yo creo”.