Con casi 18 años de cargo a sus espaldas, Miquel Bestard Cabot (Bunyola, 1942) acaba de anunciar, de forma sorpresiva, su renuncia a seguir dirigiendo la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB). El veterano dirigente mallorquín, que este próximo mes de noviembre cumplirá 80 años, dimite de esta manera como presidente de la Balear, un cargo que ostentaba desde octubre de 2004 y en el que contaba, todavía, con dos años más de mandato.

La noticia se ha dado a conocer esta misma mañana en palabras del propio Bestard, durante la Asamblea General Ordinaria que la FFIB está manteniendo en el Palau de Congressos de Palma y en la que Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), se encontraba presente. "Hoy es una asamblea que para mí tiene mucha importancia. Llevo bastante tiempo en el cargo de presidente y la verdad es que me siento satisfecho de todo el trabajo que he hecho en este tiempo. Quiero anunciar aquí y ahora que renuncio de mis cargos de presidente de la FFIB. Creo que ha llegado el momento adecuado. Pronto cumpliré 80 años, lo he hecho lo mejor que he sabido. A mi edad quiero centrarme en mi familia y en mi salud. La fuerza va menguando y es el momento de dar el paso a nuevas generaciones. En los próximos días presentaré mi renuncia. Dejo la Federación saneada e iniciado un ambicioso plan estratégico", ha señalado Bestard visiblemente emocionado. Cabe recordar que el dirigente mallorquín era elegido hace cuatro años mano derecha de Rubiales en la Española, ostentando el cargo de vicepresidente y encargándose del Área de Fútbol Aficionado.

Bestard, cuya federación cuenta en la actualidad con cerca de 30.000 fichas, ha dado a conocer los motivos que le han llevado a renunciar a su cargo rodeado de amigos y familiares. Lo cierto es que los últimos años sacudidos por la pandemia habían desgastado al dirigente bunyolí, que en todo momento luchó por los intereses del fútbol balear para que este se pudiera reanudar en las mejores condiciones y para que los pequeños retomaran cuanto antes la actividad deportiva.

Luis Rubiales ha tomado la palabra tras el anuncio de Bestard y le ha agradecido su gran trabajo al frente de la Federació. Además, le ha 'obligado' a seguir en el cargo de vicepresidencia de la Española, al menos, los años que le queedan: "Creo que hoy es uno de los días más difíciles. Te quiero mucho Miquel, he aprendido mucho de ti y estoy muy muy emocionado. Bestard para mí siempre será el mejor presidente de la Federació de las Illes Balears. Yo no te voy a dejar que te vayas de la vicepresidencia de la Española, siempre me has ayudado mucho. Yo hablo con Miquel día sí y día también. Sé que Miquel toma esta decisión por su familia y porque estos últimos dos o tres años han sido muy duros.

Rubiales, además, ha premiado a Bestard con la Medalla de Oro de la RFEF, como homenaje a su implicación y trabajo: "Antes de ser elegido, Miquel me mostró su lealtad y recuerdo que me pidió que el fútbol balear estuviera representado en los órganos nacionales. Para mí ha sido un honor haber recorrido mundo contigo, siempre a mi lado. Siempre has dejado en muy alto nivel al fútbol español. Eres una persona de la que aprendo a diario. Transmites serenidad, aplomo y cariño, siempre con una sonrisa. Para mí Miquel es un dirigente único, un hombre sincero, pero sobre todo, Miquel, eres mi amigo y te quiero mucho. Quiero agasajarte con la Medalla de Oro de la RFEF".

El próximo 11 de julio se cumplirían dos años de la última reelección del presidente en la Territorial Balear, en el que era ya su quinto mandato consecutivo y en el que tomó el cargo tras ser la única candidatura que se presentó a las elecciones. Su sorpresiva renuncia adelantará, seguramente, las elecciones, que estaban previstas para dentro de dos años.

La escalada de éxitos de Miquel Bestard en el fútbol balear ha sido progresiva. Comenzó jugando en las categorías inferiores del club de fútbol de Bunyola, y, tras una breve estancia en el CD San Javier de Palma, se inició como entrenador con en el club de su localidad, primero con los juveniles y después con los seniors, a los que llevó a Primera Regional Preferente.