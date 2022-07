El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha querido estar cerca de Miquel Bestard en el día que ha anunciado su renuncia a la presidencia de la Balear. Rubiales ha agradecido al dirigente mallorquín su compromiso y entrega durante todos estos años y le ha definido como una “columna vertebral” imprescindible para la Federación.

“Hay que saber ser como es Miquel, una persona leal y valiente, pero también inteligente. Sé que toma una decisión muy sopesada y por el bien de su familia. Va a seguir estando en la Española porque yo lo quiero cerca de mí, es un hombre que nos aporta humildad, cercanía y todo ello no está exento de una tremenda sabiduría. Ha estado mucho tiempo a mi lado y siempre ha sido una columna fundamental”, ha recalcado Rubiales sobre la figura de Bestard, a quien quiere seguir teniendo en la vicepresidencia de la Española.

“Creo que Miquel y yo tenemos muchas cosas en común. Los dos somos muy sensibles y cercanos y nos gusta preocuparnos por aquella gente que queremos tener cerca y luego amamos el fútbol de una manera sideral. Al final es normal que tengamos esta relación tan bonita y siempre he aprendido muchísimo de él. Todos dicen que es mi favorito, le quiero mucho y eso no va a cambiar”, ha puntualizado.

Por su parte Miquel Bestard, que durante toda la asamblea no ha podido ocultar su emoción ante el anuncio de su retirada, ha reconocido que los últimos años en la presidencia de la Balear han sido “complicados” y uno de los motivos que le han llevado a tomar esta determinación: “Han sido dos últimos años muy malos, donde incluso el respeto se ha perdido. Ya tenía pensado, una vez cumpliera los 80, dejarlo; pero consideré que era mejor hacerlo ahora, en el parón de verano y antes de que empiece la nueva temporada, para que se puedan organizar. El cansancio ha sido un poco el motivo, pero yo desde hace tiempo ya tenía pensado dejarlo una vez cumpliera los 80. Los deportistas siempre tenemos fuerza para hacer lo que sea, pero creo que durante mi mandato he estado bien, pero es hora de dar paso a la gente que hay detrás. Es un paso que hay que dar, aunque cueste, porque la Federación es parte de casi toda mi vida”.

Cuestionado por las espinas que le quedan pendientes tras casi dos décadas de mandato, Bestard ha reconocido entre risas “que unas cuantas”: “Tengo muchas espinitas que no me he sacado. He tratado con muchas personas en situaciones de nervios. Uno de mis deseos era hacer la reestructuración de la nueva Federación, que ya está en marcha y eso es una de las cosas que me hubiera gustado hacer yo”.

Sobre su continuidad en la Española, como mano derecha de Rubiales, Bestard no ha cerrado las puertas: “El presidente me ha dicho que sí, pero tenemos que hablarlo porque yo en principio he dimitido de todo. De todas formas, en la Española puede estar con mucha tranquilidad con Luis (Rubiales) porque yo creo que me trata como a un padre. Nos escuchamos, somos calientes los dos, pero creo que tengo más años y creo que hacemos un buen equipo y sacaremos esto adelante”.

Ya para acabar, Bestard se ha referido a la persona que le sustituirá en el cargo en la Territorial Balear. “Ahora entrará un vicepresidente nuestro, que seguramente será Pep Sansó, porque los otros han renunciado. Y en principio se harán elecciones en el tiempo esperado, que será en 2024”, ha zanjado.