'Pep Lluís García & The Grounding', "un disco de jazz a la antigua" que se presenta en directo hoy y mañana en Palma

Pep Lluís García (Palma, 1978) está de estreno. El batería y percusionista, con cerca de 30 años de trayectoria, acaba de publicar Pep Lluís García & The Grounding, “un disco de jazz a la antigua, grabado en una sola sesión, que se podría incluir dentro de un estilo post-bob y que intenta reflejar mi personalidad”, señala su autor. El álbum, en el que han participado Gori Matas al piano, Marko Lohikari al contrabajo y Carles Medina en el saxo tenor, con la colaboración especial del guitarrista Omar Lanuti en uno de los temas, se presenta este jueves en el The Jazz Lounge (carrer dels Apuntadors, 5) y el viernes en el Door 13 (carrer de les Caputxines, 13).

“Además de las cuatro canciones del EP también tocaremos unos estándares de jazz en línea con el estilo musical del disco. Serán unos conciertos energéticos, con temas de mucha tralla, y también relajados, con baladas y medios tiempos”, adelanta.

Un momento de la grabación del disco de Pep Lluís García / .

Su primer disco con su nombre

Pep Lluís García & The Grounding es su primer disco con su nombre, un proyecto que viene de lejos y que ha podido ejecutar de la mano de Gori Matas, uno de los grandes pianistas de la escena jazzística balear. “Gori ha supuesto el 50 por ciento de este proyecto”, subraya un músico que empezó tocando en distintas bandas y que confiesa que durante un tiempo se sintió “un poco acomplejado al no ser capaz de plasmar en un papel cómo sentía las canciones”.

Barrelhouse Chuck, Colin Wood, Lluís Coloma, Kyle Esplin, José El Francés, Jay Kay, Perico Sambeat, Salvador Sobral, Walter Salas, Los Peligrosos Gentlemen, La Gran Orquesta Republicana y John Tirado son solo algunos de los grupos y solistas con los que Pep Lluís García se ha codeado a lo largo de su brillante carrera. Sobre este último, el líder de The Nash, grupo que regresará a los escenarios el próximo mes de mayo, recuerda que “era fan de la banda antes de entrar a tocar con ellos, aquella etapa fue mágica, me vi con 22 años tocando en Nueva York, en Manhattan” y destaca las cualidades musicales de Tirado, “una persona capaz de capaz de componer un hit detrás de otro, también me encanta cómo canta, cómo interpreta”.

Víctor Uris, "un ejemplo de superación"

Obligado también referirse al fallecido Víctor Uris, a quien conoció y con quien grabó Boogie Thing (2010), junto a Toni Reynés, Hugo Sócrate y Balta Bordoy. “Le conocí en el Bluesville, primero como espectador y luego tuve la oportunidad de tocar con él tres o cuatro años. Fue todo un ejemplo de superación, una persona muy auténtica, muy decidida, muy humana y muy particular”.

Unas buenas palabras que desaparecen en cuanto le preguntan a García por la desaparición del Festival de Jazz de Palma: “La verdad es que no me sorprende. Estoy muy desilusionado de la política, me ha dejado de interesar, por mucho que sienta que es una responsabilidad de todo ciudadano tener una opinión política y participar de ella. Han agotado mis fuerzas, ya no creo en ellos, y creo que solo apoyan la cultura cuando les interesa, y cuando no pasan totalmente de ella”.