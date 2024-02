La exitosa banda The Nash regresa a la música con el nuevo festival Cranc Mallorca

El Cranc Festival, conocido hasta ahora por sus siete ediciones en Menorca, inaugurará este 2024 una sede más en Mallorca, manteniéndose fiel a su identidad de festival boutique y comprometido con el entorno que lo acoge. La cita, bautizada como Cranc Illa de Mallorca Festival y que tendrá lugar del 16 al 18 de mayo en diferentes espacios de Palma, anuncia ya los primeros artistas de su cartel. Los míticos The Nash, reunidos después de años de inactividad y con miembros de L.A. y Vancouvers entre sus filas, encabezan esta tanda de confirmaciones que también incluye a Mainline Magic Orchestra, Tiburona, Tito Ramírez, Maquina y Nita.

Hace siete años nacía Cranc Illa de Menorca Festival, una cita balear que con el paso del tiempo se ha convertido en una de las indispensables en nuestra geografía nacional de festivales. Su pasada edición, sin ir más lejos, se alzaba con el galardón al Mejor Festival Boutique en la última edición de los Premios Fest, un reconocimiento que dice mucho y bien de la peculiar identidad de un festival único en su especie.

Consagrados y nuevos talentos

Este 2024 el Cranc da un paso adelante más, y celebrará una edición hermana en Mallorca: tras una primera edición de formato reducido el pasado diciembre en Palma, llega una nueva y más completa entrega. Así, la primera edición de Cranc Illa de Mallorca Festival contará también con localizaciones como Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma y el Antiguo Parque de Bomberos, compromiso medioambiental con el entorno, actividades paralelas para todos los públicos (como las jornadas Cranc Pro destinadas a profesionales de la industria musical o los talleres de Cranc Kids para los más pequeños), aforos limitados en pos de la comodidad del público asistente y, sobre todo, un cartel de lo más cuidado, en el que disfrutar de artistas consagrados y veteranos pero también descubrir nuevos talentos emergentes, además de apoyar en todo momento la escena local así como fomentar el diálogo y la movilidad de artistas y público entre ambas islas.

Basta echar un vistazo a los primeros nombres de su cartel, descubierto este martes en una rueda de prensa que ha contado con la presencia de Antònia Roca, vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio del Consell, y Llorenç Perelló, Director de l'Institut d'Estudis Baleàrics, así como con el equipo directivo del festival —Nuria Maruny, Esteve Torres y Daniel Herbera— y dos músicos tan conocidos por el fandom balear como Luis Antonio Segura, L.A., y el Vancouvers Ángel Cubero, ambos compañeros en The Nash.

Presentación del Cranc Mallorca Festival este martes / Cranc

Regreso de una banda mítica

Precisamente el retorno de The Nash protagoniza las primeras noticias de este nuevo Cranc Illa de Mallorca Festival. Los mallorquines, toda una institución en la historia de la música pop rock balear, regresan tras un período de inactividad dispuestos a retomar sobre las tablas el brío power pop que les encumbró allá por finales de los 90. En su formación encontramos nombres como los de John Tirado, Brett Lomas o los mencionados Ángel Cubero y Luis A. Segura, aunque también han pasado por The Nash otros músicos como el batería Maukka Palmio (Mad Juana) o el guitarrista Jaime García Soriano (Sexy Sadie).

Compartieron tablas con otras bandas como Dover, The Soundtrack Of Our Lives y Buzzcocks, o que acabaran actuando en clubs con tanta leyenda a sus espaldas como el CBGB de Nueva York y The Cavern en Liverpool.

Les acompañan en este primer anuncio otro quinteto de ases: los catalanes Mainline Magic Orchestra, definidos por ellos mismos como una boyband de música electrónica, un combo a tres bandas que han hecho de los beats demoledores y los shows bizarros su santo, seña y devoción; las cada vez más en alza Tiburona, con el reciente y beligerante "Nos extinguimos" bajo el brazo, un álbum que continua la senda de "Sola y feliz", el agraciado estreno de este power trío que bebe por igual de las Undershakers que de los B-52's; el siempre en forma Tito Ramírez, nombre indiscutible en nuestra escena groove, todo un showman que con su último trabajo "El Prince" nos ha cautivado una vez más a ritmo de latin soul, psicodelia y boogaloo; los portugueses Maquina, otro ménage à trois aunque en esta ocasión prendados —y prendidos— por el kraut rock, una auténtica apisonadora sónica como ya demostraron a su aplaudido paso por el último Alhambra Monkey Week o el mismísimo Cranc Illa de Menorca Festival; y Nita, formación oriunda de Manacor que como The Nash jugará en casa y que con dos trabajos editados hasta el momento por Bubota Discos —el LP "Santa Paciència" y el EP "ME'N REGAL", ambos facturados en 2022— se han convertido en una de las más gratas sorpresas de la escena balear reciente.