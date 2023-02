L.A., el grupo de Luis Alberto Segura, estará hoy firmando discos de la edición de lujo en vinilo Heavenly Hell e interpretando en acústico algunos de los temas en el Espai Xocolat. En esta edición doble en vinilo del disco de debut de la banda se encuentran curiosidades como Someday, la primera demo que se grabó a principios de 2007 como prueba de lo que iba a ser el proceso creativo y de grabación más largo de su carrera.

Curiosidades de una joya musical

«Otras curiosidades que hemos incluido son 4 canciones totalmente inéditas que iban a formar parte de la continuación de Heavenly Hell y que finalmente acabaron en un cajón durante más de una década. La lista de extras incluídos concluye con algunas versiones como la conocida Girls Just Want to Have Fun de Cindy Lauper, canción que interpretamos noche tras noche para cerrar las actuaciones de aquella, ya lejana, gira de presentación de Heavenly Hell en el año 2009», recuerda Segura.