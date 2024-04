Pasión por la pasión

La Passió segons Sant Mateu de Bach

★★★★

Orquestra de Cambra de Mallorca

Cor de cambra de Mallorca

Coral Onzequinze

Solistas vocales e instrumentales

Bernat Quetglas, director

Església de Crist rei de Manacor

07-04-2024

Tener una Orquesta como la Orquestra de cambra de Mallorca, un director apasionado y solvente como Bernat Quetglas, unas voces tan afinadas y compactas para formar un coro de cámara como el Cor de cambra de Mallorca, tener un tenor como Antoni Aragón, disponer de un concertino como Ramon Andreu, de un violagambista como Joan Fiol, de un organista como Pedro Aguiló y de un violonchelo continuista como Marc Alomar, todo ello, permite que puedan programarse sesiones como las que hemos vivido el pasado fin de semana, primero en el Teatre de Inca y luego en la iglesia de Crist Rei de Manacor, creando sinergias entre pueblos y rentabilizando propuestas. Nos referimos a la producción de esa obra maestra de la historia del arte como es La Pasión según San Mateo de Bach, que tuve la oportunidad de ver y escuchar en la segunda interpretación de la misma en Manacor, precisamente el pasado domingo, 7 de abril, cuando se cumplían los trescientos años de la primera audición de otra pasión bachiana, la según San Juan.

Los intérpretes, los ya citados y los demás, ofrecieron una versión precisa, sentida, afinada, refinada, dramática a momentos, lírica y apasionada en otros de la partitura que Bach dejó para la historia.

Antoni Aragón, en su primera actuación como Evangelista (ya se había estrenado y repetido en la de San Juan), mostró, una vez más, su solvencia. Aragón sabe dosificar sus intervenciones, cantando aquello que puede hacer bien y en este caso, muy bien. A él debemos añadir las intervenciones de las otras voces solistas: Xavier Mendoza como Jesús e intérprete de una de las arias de barítono, la contralto Serena Pérez, inmensa en el Erbarme Dich, junto al concertino, también espléndido, la soprano argentina Soledad Cardoso, de voz muy elegante y muy apta para ese tipo de partituras como ha demostrado junto a grandes de la Música Antigua y Pep Alarcón en su doble rol de Pilatos y de intérprete de una de las arias más interesantes de esa Pasión, Mache dich mein Herze, rein, todos ellos acompañados por Miquel Company, Joan Carles Simó, Raquel Ribas e Irene Gili en papeles secundarios pero no menores.

Enorme el coro, formado por voces provenientes de diferentes formaciones de la isla, lo que demuestra que la unión, no la controversia, hace la fuerza; animo a seguir por ese camino y que esa experiencia coral se consolide y continúe. Tampoco podemos olvidar al coro de voces blancas Onzequinze de Juventudes Musicales de Palma, un acierto contar con ellos en los dos momentos corales que abren y cierran la primera parte de la obra.

Y ¿qué añadir a lo ya comentado al inicio de ese escrito?: los miembros de la orquesta y los solistas instrumentales, con Bernat Quetglas al frente, superaron ampliamente el notable, todos, sin excepción.

Para terminar, permítanme una cuestión no sin importancia: ¿Por qué no se editó, ni que fuera en tipo fotocopia, un programa de mano? En ese tipo de conciertos, en todos, pero en ese tipo especialmente, el programa ilustra mucho y si además en la obra se han realizado algunos recortes (arias de tenor y de barítono entre ellas), todavía más. El público, especialmente el que no conocía la pieza, se sentía algo despistado. No cuesta tanto imprimir, aunque sea en formato sencillo, algo de información sobre los intérpretes y las diferentes partes en las que está dividida la partitura. Dicho queda.

