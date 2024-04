Joan Bibiloni, Pep Tosar y Rhys Ifans tienden un puente entre Baleares y Gales con un disco en común

El actor Rhys Ifans, conocido por su papel de Spike en Nothing Hill, la famosa película protagonizada por Julia Roberts y Hugh Grant, tiende un puente entre su país natal, Gales, y Balears con Cofio Recorda Remembrance, un disco audaz dedicado a la poesía de Waldo Williams (1904-1971) en el que también participan los músicos Joan Bibiloni y James Baron y los intérpretes Pep Tosar y Gareth Potter.

El álbum ha sido publicado por el sello establecido en Eivissa NuNorthern Soul, en formato vinilo y disponible en plataformas digitales, y se sustenta en la obra de Waldo Williams, escritor, místico y pacifista, activista contra la guerra y nacionalista galés, uno de los principales poetas en lengua galesa del siglo XX. Los seis cortes del disco tienen como eje principal uno de sus textos más celebres, Cofio, de 1936, que trata sobre la memoria y las profundas intersecciones del tiempo, «un poema muy profundo, con una gran densidad existencial», apunta Bibiloni.

Un disco con seis cortes

Cofio Recorda Remembrance contiene dos versiones instrumentales del citado poema; Badia onírica, que es una lectura «tremendamente atmosférica» de Cofio en galés e inglés de Rhys Ifans con los arreglos musicales de James Baron; y Un Adéu, con Pep Tosar recitando el poema en catalán y castellano.

«Las traducciones al castellano y al catalán son espléndidas, para mí es una edición ambiciosa y atrevida (al ser el mismo poema en cuatro idiomas), y lo bonito es que tratándose del mismo poema es curioso cómo la fonética hace que tenga una textura diferente en cada corte», afirma el músico de Manacor.

El germen del proyecto

El origen de Cofio Recorda Remembrance está en Cala Comte, en Eivissa, en una noche de verano de hace dos años, cuando al actor británico Gareth Potter (The Tempest) le vinieron a la cabeza las palabras del poema de Waldo Williams mientras contemplaba una puesta de sol. «Quise incorporar esta obra maestra meditativa a la música para poder compartirla con un público más amplio y así celebrar la puesta de sol», explica Potter.

Cuando el productor Phil Cooper, amigo de Potter, le comentó que el Dia de les Illes Balears y el Día de San David, que hace honor a la muerte del patrón de Gales, caen el 1 de marzo, se dieron cuenta de la coincidencia y decidieron que no podía hacer caso omiso. «Se puede decir que el disco tiende un puente entre ambos pueblos, el galés y el balear, cuyas lenguas, en ambos casos, son perseguidas y vistas como periféricas», señala Bibiloni.

El álbum, cuyas canciones se grabaron en estudios de Sant Llorenç des Cardassar, Eivissa e Inglaterra, conecta Gales con Balears pero a un nivel más universal enlaza aspectos fundamentales de la existencia humana de, como decía Waldo Williams, «las innumerables generaciones de la Tierra».

«Hay miles de imágenes para un música y miles de músicas para una imagen», reflexiona Bibiloni, para añadir: «Es un disco que transmite paz, tranquilidad, y también existencia, consciencia. Es un poema que te pone en el sitio donde deberíamos estar».

En los márgenes de la industria

Confiesa Joan Bibiloni que se ha «divertido» con este proyecto, siendo consciente de que «el eco o la repercusión de este tipo de trabajos no tiene la exposición que creo que honestamente se merece».

Desde el pasado 1 de marzo el álbum está disponible. Se distribuye desde Inglaterra, y se puede encontrar tanto en las plataformas digitales como en las tiendas especializadas en vinilo; también en la bandcamp de NuNorthern Soul, sello creado en 2012 con el fin de presentar «un rico tapiz de música no restringido por género o técnicas de producción», según explican en su web, en la que también aclaran que no se trata de un sello musical soul, «sino un sello para música con soul (alma)».

Dos artistas de la recitación

Bibiloni se ha divertido y también ha «aprendido», según reconoce. «Trabajar con Pep Tosar, una primera espada de la recitación, es siempre un placer. He aprendido mucho con él, también de él», subraya el músico, que ya se codeó con el actor de Artà con la obra Revés, centrada en la obra de Antonio Tabucchi, y en Poemes a Nai.

Las elocuentes recitaciones del actor Rhys Ifans suponen una de las joyas del álbum. No es el primer trabajo de este actor relacionado con la música. En 2005, tras su estelar papel en Nothing Hill y en otras películas como The Replacements, con Keanu Reeves y Gene Hackman, Little Nicky con Adam Sandler y Human Nature, con Tim Robbins, protagonizó junto a los hermanos Gallagher (Oasis) el vídeo de la canción The Importance of Being Idle, del álbum Don’t Believe the Truth, el más vendido del grupo británico desde Be Here Now.

