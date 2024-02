El grupo de rock Devil Next Door, una de las últimas sorpresas de la escena mallorquina, con más de 27.000 escuchas en Spotify de un único trabajo publicado hasta la fecha, el EP de cinco canciones Into the fire, estrena nueva formación y nuevos temas este sábado 10 de febrero en Es Gremi. «Hemos cambiado la mitad de los componentes desde la publicación del EP, ya que Álvaro Quijano (bajo) ha querido empezar proyectos en solitario y Steve Keller (guitarra) está escribiendo su segunda novela. Nos presentaremos con Fran Sobrino al bajo (Psiconautas y Camaleones) y Carlos Pilán a la guitarra solista y coros (Sexy Sadie, L.A.). Aparte del EP tocaremos otros temas de más reciente composición, entregando un set energético y potente de unos 70 minutos», adelantan.

Al rescate del rock clásico, mezclado con "cosas más modernas"

Según reconocen sus integrantes, las influencias de la banda pasan por los clásicos AC/DC, Led Zeppelin o Black Sabbath, atravesando los 90 con Alice in Chains, Soundgarden y Foo Fighters hasta llegar a referentes del rock contemporáneo como Rival Sons, Royal Blood y Muse. ¿Qué hace únicos a Devil Next Door en una isla poblada de grupos como Mallorca? «Hay muchas bandas, pero que acumulen un bagaje y experiencia importantes, ya hay menos; que rescaten rock clásico y lo mezclen con cosas más modernas, aún menos; que no compongan pensando sólo en las tendencias actuales y en ‘lo que está de moda’, quizá menos todavía. Y que tengan la voz de Stef Ceccarello, la pegada de Toni Socías y las guitarras de Fran Sobrino y Carlos Pilán, realmente ninguna, porque al final toda formación tiene un ADN único», afirman.

Con la vista en la Península y en el extranjero

Al margen de sus miles de reproducciones en Spotify, el grupo también ha despertado interés en países como Bélgica o Polonia. «Uno siempre espera una buena acogida de su trabajo, pero no nos esperábamos una respuesta tan positiva, sobre todo sin haber podido promocionar en directo nuestro trabajo debido a los cambios de formación. Ahora empezaremos a promocionar nuestra música con una serie de directos en la isla y ya estamos buscando oportunidades de salir a la península y fuera del territorio nacional», adelantan.

Sobre su nombre, Devil Next Door, comentan que «no tiene nada que ver con ritos satánicos y no nos comeremos ningún murciélago encima del escenario. El concepto de Devil Next Door va más bien relacionado con el diablo tentador que te empuja a salir de lo establecido, a atreverte a ser tú mismo, a cambiar y escuchar lo que uno tiene dentro. Esto sumado al Next Door le da un toque de casualidad, de algo que no esperas. ¡El próximo gran rockero podría ser tu vecino!», advierten.

Proyectos

Sobre sus proyectos señalan que ya manejan varios temas nuevos «y un sinfín de ideas para desarrollar. Habiendo cambiado la mitad de la formación, la idea es meternos a trabajar los próximos meses para acabar de definir sonido y el concepto del álbum y entrar a grabar antes de verano. El plan es publicar una nueva entrega este año, con dos o tres sencillos y un álbum».