Fruto del premio del primer concurso de composición del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears (CSMIB), se estrenará el próximo día 20 de febrero en el Auditori de este centro la obra Sérénade, para piano y orquesta de cuerda, el primer gran proyecto de Haitam Bouzrati Aarrim, músico nacido en Tánger, criado en Maó y residente actualmente en Palma, donde estudia composición con la profesora Carme Fernández Vidal.

Una obra compleja, arrebatada y melancólica

«Es una obra que presenta una gran complejidad, sobre todo armónica y rítmica, los dos pilares sobre los cuales se fundamenta. También es una obra muy arrebatada, con mucho contraste entre un sentimiento muy profundo de mucha rabia, muy intenso, y otro muy lírico, muy melancólico. Una obra muy bien escrita en la que dialoga muy bien la orquesta con el piano», explica Pep Amengual, quien ejercerá de solista en la presentación de esta pieza.

Este concierto, a cargo de la Orquestra Simfònica del CSMIB, con Fernando Bustamante como director invitado, supone un paso «muy importante» en la trayectoria de Bouzrati, protagonista de un programa en el que también aparecen nombres como los de Beethoven, Manuel María Ponce, Aaron Copland y Leonard Bernstein. «Estoy muy agradecido a Carme Fernández por su apoyo y lograr este estreno. Un compositor siempre prefiere escuchar su obra en un auditorio, en la vida real, que escuchar fragmentos de la misma en su ordenador. Este concierto, con sus ensayos previos, nos sirve como una aproximación desde el ámbito docente a lo que puede ser el mundo profesional», reflexiona Bouzrati.

Un Conservatori de luto por la muerte de Manuel Carra

El concierto se celebrará en un Conservatori que está de luto por la muerte, el pasado viernes, de Manuel Carra, pianista y compositor malagueño, uno de los maestros fundadores del Superior junto a Ramon Coll cuando este centro abrió sus puertas en 2001. Precisamente el pianista menorquín, uno de los grandes representantes de este instrumento en nuestro país, fallecido el año pasado, se fijó en Haitam Bouzrati durante su formación profesional de piano en Maó, al que le auguró un futuro prometedor.

De Tánger a Maó, y de Menorca a Palma

Bouzrati nació en Tánger (Marruecos) hace 22 años aunque muy pronto, cuando solo contaba un año, su familia se trasladó a Menorca, en concreto a Maó. «Mi vecina de arriba, casualidades de la vida, era la directora del Conservatori Professional de Menorca y le dijo a mi padre: mételo a piano. Empecé en una escuela municipal y a los 8 años hice las pruebas para entrar en el Elemental, y ahí empezó todo. Me vine de Maó a Palma porque en Menorca no hay Superior. Ya en el Superior vi que lo que a mí me gustaba de verdad era la composición», recuerda.

Componer una obra como Sérénade no ha sido un ejercicio sencillo: «Al principio de todo es como una lluvia de ideas, y el problema es que es un arma de doble filo, tienes muchas ideas, y eso es bueno, pero también es malo porque tienes que escoger una, la que más te guste o la que más funciona, y sueles optar por esta última. Lo importantes es coger una idea e ir a muerte con ella. Si te vienen muchas ideas y las escoges todas, la obra acaba siendo incoherente», asegura.

Una vez escrita, Bouzrati confiesa que llega el momento más complejo, conectar con el auditorio: «Lo más complicado es interesar al oyente, atrapar su atención y lograr que esa atención perdure desde el principio hasta el final».