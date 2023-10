La compositora palmesana Carme Fernández Vidal está viviendo un 2023 muy «fructífero» tras un año, el 2022, que despidió celebrando a la Premio Nacional de Poesía Miren Agur Meabe. Recientemente su música ha sonado en la Real Academia de Bellas Artes madrileña, en homenaje a Javier Marías, y también en el Festival Chopin de Valldemossa, con el que siempre ha mantenido «vínculos personales y afectivos»; y en unos días estrena obras: Erreinu Miresgarria, en Pamplona y Tudela, por encargo de la Fundación SGAE y la AEOS (Asociación española de orquestas sinfónicas), y György Ligeti in memoriam, en México, para conmemorar el centenario del nacimiento del compositor húngaro.

Encargo de SGAE y AEOS

La Fundación SGAE y AEOS concedieron en 2022 seis encargos para escribir una obra para orquesta, uno de los cuales fue para Fernández Vidal, cuya candidatura fue presentada por la Orquesta Sinfónica de Navarra, que será la que estrenará la pieza los días 19 de octubre en el Auditorio Baluarte de Pamplona y 20 del mismo mes en el teatro Gaztambide de Tudela. La obra se titula Erreinu Miresgarria (cuya traducción aproximada es El reino maravilloso) y contará con la dirección de Emilia Hoving en el segundo concierto de la Temporada 2023-24 de la Nafarroako Orkestra Sinfonikoa, junto a obras de Chaikovski y Mendelssohn en el programa. «Es una obra plenamente sugestionada por el Reyno de Navarra, al que alude el título de esta música, y aunque irreconocibles, participan en ella algunos elementos vinculados a su cultura que, llevados a mi lenguaje, han tomado parte en la ordenación de diferentes aspectos del concepto musical», explica la compositora, quien reflexiona sobre el proceso creativo: «En las primeras fases es especialmente duro y solamente en la fase final empiezas a sentir la recompensa a todo el esfuerzo y sacrificio. En ese espacio de tiempo en el que convives con ella —con la obra que estás escribiendo—, dialogas, negocias, debates; un proceso en el que progresivamente va tomando forma. Siempre se parte de una idea, un tanto difuminada, y poco a poco hay que ir esculpiéndola, y en este proceso diría que actúo yo pero también Ella».

En el centenario de Ligeti

Cómoda en los encargos, «el único martirio son las fechas límite de entrega», reconoce, Fernández Vidal protagonizará el próximo día 20 otro estreno absoluto, en esta ocasión en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes de México, dentro del Foro Internacional de Nueva Música. Allí se interpretará György Ligeti in memoriam, obra escrita para conmemorar el centenario del nacimiento del compositor húngaro que será ejecutada por la clavecinista argentina Lidia Guerberof. «Ante una figura poliédrica como Ligeti, un genio creativo con una evolución tan coherente, es difícil mencionar una o varias cosas. El clavicémbalo es un instrumento que tiene un lugar destacado en su producción, tanto en obras a solo, como en ensemble, como el Concierto de cámara para 13 instrumentos. Por ello ha resultado muy estimulante escribir una obra para clave, que además me parece un instrumento extraordinario. György Ligeti in memoriam es mi humilde homenaje al Maestro y en ella me he permitido ciertas alusiones a algunas de sus obras», explica la autora.

Festival Chopin de Valldemossa

Precisamente fue con Ligeti con quien compartió el pasado verano programa en el Festival Chopin de Valldemossa, encuentro en el que el joven pianista Anton Gerzenberg interpretó su Preludio número 6. «Ha sido una de las citas más importantes de este año, porque el Festival Chopin de Valldemossa es un referente internacional por lo que música pianística se refiere y porque desde mi adolescencia mantengo vínculos personales y afectivos con este festival que me acogió cuando era una joven estudiante de piano. En él pude escuchar en directo a muchos de los pianistas más destacados de las últimas décadas del siglo pasado, y esa experiencia fue un aprendizaje impagable que sin duda ha marcado mi ADN como músico», confiesa.