«‘Lo único que os pido cuando me hagáis un homenaje es que lo hagáis bien’. Es lo que dijo en el documental que grabó con Jordi Évole [Eso que tú me das] y esa ha sido nuestra intención, montar algo que esté a la altura de lo que a Pau le hubiese gustado». Lo cuenta Marc Donés, hermano y mano derecha de quien fue líder del popular grupo Jarabe de Palo, fallecido de cáncer en 2020. Ha llegado el momento del tributo de la banda por 18 urbes españolas, que aterrizará en el Trui Teatre el viernes 8 de marzo para ofrecer «un espectáculo muy emotivo, pero sin nostalgia, nada triste, sino en positivo, que es lo que él siempre defendió», como añade el responsable de la compañía discográfica que fundó el músico, Tronco Records.

Contribuirán a ello algunos de los amigos de Pau Donés, como Évole, Andreu Buenafuente, Pau Gasol y Carlos Tarque, quienes a través de vídeos rememorarán diferentes anécdotas y vivencias del autor de temas tan conocidos como La flaca, Depende y Grita. Precisamente este último es el que sirvió para preseleccionar a los intérpretes que pondrán voz a las 17 canciones del concierto. «En ningún caso hemos querido buscar un imitador de Pau, ya que es único, pero hacer bien Grita, con sus peculiares características, era un paso imprescindible para formar parte de Jarabe de Palo», según Marc Donés.

Finalmente los elegidos son tres, los catalanes Maria Pascual y Ernest Armengol y el valenciano Arturo Moreno. «No era una idea que estuviese sobre la mesa en un principio, pero apostamos por ello porque cada uno abarca un estilo del repertorio», detalla en referencia a que «hay canciones más latinas y mestizas, otras más rockeras y energéticas y algunas con un toque más jazz».

Más que un concierto

Además, La Mari de Chambao participa cantando una versión de un tema de Donés en una grabación audiovisual y también se proyectarán imágenes retrospectivas del grupo desde sus inicios. «Es un repaso de los músicos que han formado parte de Jarabe y de algunos de los escenarios en los que han actuado. Es un homenaje musical, un concepto más amplio que el de un concierto», tal como resume sobre el espectáculo que se inicia el 9 de febrero en Gijón y que ha agotado todas las entradas para las dos fechas previstas en Barcelona.

Marc Donés está muy agradecido por la gran acogida. «Se han hecho muchos conciertos con las canciones de Pau y siempre nos ha parecido bien, y a Jarabe de Palo desde el primer día nos han pedido un tributo, aunque necesitábamos un tiempo para asimilar su muerte y hasta ahora no había llegado el momento del homenaje», reconoce. También está «encantado» de que cada vez más jóvenes conozcan al grupo a través de las últimas canciones, como Eso que tú me das, pero ve «realmente complicado que la banda tenga continuidad con más temas, ya que el compositor y alma era Pau». No descarta en el futuro «un disco con canciones que escribió y no llegó a grabar, aunque ya se verá», apunta.

Actualmente están inmersos en los ensayos del espectáculo, dirigido a nivel musical por Micky Forteza-Rey, de origen mallorquín. Al cantante, guitarrista y compositor de Jarabe de Palo le encantaba la isla. «Se sentía muy mallorquín y muchas veces me dijo que quería comprarse una casa aquí. Estoy seguro de que si no hubiese sido por el cáncer, lo hubiera cumplido», recuerda su hermano. «Adoraba navegar y, como en Mallorca tenía varios amigos con barco, iba mucho y decía que estaba como en casa», concluye su también compañero de aventuras musicales desde la adolescencia.