Luísa Sobral actúa en Mallorca: «El escenario puede ser un laboratorio para probar cosas nuevas»

La reconocida cantautora Luísa Sobral, una de las más importantes de la nueva generación de músicos portugueses, actúa el domingo, día 21, en la iglesia de Sant Antoni Abad de Sa Pobla, en el festival Alternatilla.

¿Es su estreno en Mallorca?

En un concierto, sí. Vine con la familia de vacaciones para visitar a Salvador [Sobral, su hermano, ganador de Eurovisión en 2017].

¿Es un desafío actuar ante nuevos públicos?

Estoy un poco acostumbrada y hay públicos que sé que van a ser buenos. En general en España es difícil que sean malos porque la gente no es vergonzosa. Si tienen ganas de gritar y cantar, lo hacen. No tener vergüenza me parece bueno para algunas cosas. Pero para otras no, jaja.

Los mallorquines somos un poco tímidos o cerrados.

Pero quizás sois más abiertos que los portugueses.

El escenario, una iglesia, es atípico ¿Qué le parece?

He actuado en iglesias algunas veces. Crecí católica y empecé a cantar en estos lugares. Ahora ya no voy porque ha cambiado mi visión, aunque continúa siendo un sitio bonito, con una increíble acústica. Tienen algo especial y pensando en el aspecto artístico están muy bien. No para tocar con una banda, pero sí como lo vamos a hacer en Mallorca, a dúo. Casi no necesitas el micrófono y eso me gusta mucho.

¿Qué ofrecerá acompañada por Manuel dos Reis Rocha?

Será una mezcla de mi último disco, DanSando, otros temas más antiguos y canciones de él. Hemos elegido las que quedan bien a dos voces y dos guitarras, porque en el disco hay muchos temas que son para banda.

Este nuevo álbum muestra su lado «más feliz». ¿Necesitaba un cambio de registro?

Sí. Soy una persona súper feliz y mi música casi siempre era muy triste. Quería hacer un disco que mostrase las dos partes, sobre todo después de la covid. Tenía ganas de hablar de lo bueno de la vida, decir gracias por estar aquí con mi familia y que todo esté bien. Recuerdo que durante la pandemia bailaba con mis hijos en casa y pensaba: «yo no tengo música mía para bailar». No hace falta que sea chum, chum, pero algo con ritmo bailable, no solo para llorar. También tiene temas tristes, porque cuando escribo me sale ese lado melancólico.

¿Ha sido difícil combinarlo?

Un poco sí porque no es muy natural para mí, aunque era casi un desafío hacer algo distinto.

También hay temas sociales y de actualidad, como Há guerra, ¿Escribir era un bálsamo?

La compuse el día que Rusia invadió Ucrania. Estaba en shock, muy triste, y sentía impotencia, como ahora con Palestina. Igual que la canción Serei sempre uma mulher, sobre que las mujeres en Afganistán tienen actualmente aún menos derechos que antes. Escribir me sirve para procesar todo esto tan horrible. No son canciones para dar un mensaje, sino porque necesito comunicar mis sentimientos de este modo. Es casi como una terapia.

Además sirven de mensaje.

Sí, porque la gente siente lo mismo. Los compositores damos palabras a quien no las tiene para expresar lo que siente. Ocurre muchas veces y creo que es una parte de nuestro trabajo.

Debutó en inglés y probó con el español. ¿Es muy diferente el proceso al componer?

Desde hace algunos años solo escribo en portugués y me he dado cuenta de que, como es mi idioma de nacimiento, cuando compongo soy más directa. Va recto del corazón a la boca y eso no me ocurre con otros idiomas. Una lengua es mucho más que palabras y gramática, es también la memoria afectiva que tienes con ese idioma de tu infancia.

En el festival que la trae a la isla predomina el jazz. ¿Sigue teniendo como base el género en el que se inició?

Si escucho lo que hago ahora, pienso que estoy más cerca del pop, pero en realidad continúo usando muchos acordes de jazz, los que tocaba cuando aprendí con la guitarra, que son los que más me gustan. Con el piano es distinto. El jazz es algo que ha quedado dentro de mí.

Subirá al mismo escenario que su hermano el año pasado. ¿Qué admira de la música de Salvador Sobral?

Me contó que le gustó mucho ese concierto. Le admiro sobre todo como intérprete. Tiene una gran capacidad para sentir cada palabra. Hace suyo todo, incluso lo que no compone él. Y también me encanta que no tiene miedo de probar cosas distintas. Lo hace con una gran libertad.

También se dice de usted que es atrevida cuando colabora con otros artistas.

Me gustaría serlo un poco más. Él es más libre en el escenario y yo estoy aprendiendo. El escenario puede ser un laboratorio para probar cosas nuevas. No tiene que ser solo un lugar donde mostrar al público canciones ya hechas.

¿Escuchó a su hermano en Mallorca en sus inicios?

Cuando le visitamos fuimos solo a un bolo porque él también estaba de vacaciones. Recuerdo que le dije que tocar en bares y restaurantes es una escuela muy útil. Es bueno cuando nadie te escucha porque puedes probar cosas distintas con los músicos para ver qué te gusta y cuál es tu identidad musical. A mí me pasó en Nueva York y también está bien para no tener el ego muy grande. Cuando veo a los artistas que empiezan en televisión y se creen la hostia, pienso que no está tan bien.

Usted compuso la canción con la que ganó en Eurovisión. ¿Qué aconsejaría a los nuevos participantes?

No siento que yo pueda dar consejos a nadie. Lo único que siempre pienso es que cuando te piden escribir una canción, hay que hacerlo tal como lo sientes, no teniendo en la cabeza que es un tema para Eurovisión. Creo que esto es un problema. Se ve como una competición para ese formato y sería más interesante si se compusiesen simplemente canciones bonitas. No tienen que ser todas tristes, aunque hay que intentar no limitarse al tipo de canción típica de Eurovisión.

En 2017 Portugal ganó con todo lo contrario.

Sí, aunque nada ha cambiado porque al año siguiente ya estaba lleno de cosas locas otra vez. No estaría mal que fuese solamente un concurso de canciones.