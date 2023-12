Antònia Melià Cortés, la mallorquina que baila con las estrellas: “Ha sido un inmenso placer conocer a Daddy Yankee y poder acompañarlo en su despedida”

Nicky Jam, J Quiles, De la Ghetto, Beatriz Luengo, Rauw Alejandro, Ozuna, Karol G, el Mundial de Fútbol de Qatar y ahora en el adiós de una leyenda del reguetón, Daddy Yankee. ¿Cómo consiguió entrar en la gira de despedida del rapero puertorriqueño?

Hice un casting para un tour con otro artista y justo era la misma productora de Daddy Yankee que necesitaba una sustituta para la gira mundial que ya había empezado, llamada “La Ultima Vuelta World Tour” (no pude asistir al casting de esa gira porque estaba de tour por Europa con Anuel AA). Se supone que iba a estar solo una semana y terminé quedándome hasta el final del tour, casi cuatro meses. Pasando por mas de 14 países, por Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos. Esta experiencia me hizo validar que cuando algo está para ti está, obviamente trabajando duro siempre, no acomodándote y no esperando a que las cosas pasen solas.

¿Cómo se enfrenta a un casting?

Los nervios es algo que por muchos castings que hagas siempre van a estar ahí, es aprender a controlarlos, a vencer esa voz dentro de ti que es el miedo y convertirla en fuerza para demostrar tu mejor versión.

¿Qué pruebas le pidieron?

Nos enseñaron una coreografía de 1 minuto aproximadamente por grupos, ya que había demasiada gente para estar todos juntos en la sala. Luego íbamos entrando en grupos reducidos de cinco personas para ir eliminando. Y la ronda final fue grabada en grupos delante de todo el mundo para enviarla al mismo artista.

¿Qué admira de un músico como Daddy Yankee?

Su constancia en sus 25 años de carrera, la humildad que tiene, lo educado que es. Ha sido un inmenso placer conocerlo en persona y poder acompañarlo en esta última etapa de su carrera musical. Es un artista que admiro muchísimo profesionalmente como personalmente.

En Puerto Rico estuvo bailando en el llamado ‘templo del reguetón’. ¿Soñó alguna vez con algó así?

Estuvimos en el coliseo José Miguel Agrelot, más conocido como El Choli. Se dice que es el “templo del reggaeton”. En ese mismo lugar se han vivido eventos históricos de la música latina. Me acuerdo que soñaba con poder pisar algún día ese lugar, y siendo sincera años atrás nunca pensé que llegaría a bailar con tres artistas tan grandes del género latino/urbano en ese mismo estadio. Hice 7 actuaciones seguidas con Arcángel en febrero de este mismo año, dos shows con Karol G en 2022 y lo último para cerrar con broche de oro este año terminamos con La Meta, la despedida del big boss Daddy Yankee.

¿Le ha sorprendido el adiós de Daddy Yankee?

Por una parte no, ya que es una persona que ha dado mucho a lo largo de su carrera, se ha entregado siempre a su público durante mas de 20 años y es entendible que ya quiera coger otro rumbo en su vida.

Por la otra sí me sorprendería que dejara por completo la música y nunca más se escuchara de él, ya que siento que al final Daddy Yankee y la música van a ir toda la vida de la mano, así que yo espero que en algún momento aparezca de nuevo sea como sea.

¿Cómo le vio en su último concierto?

Muy emocionado. Y eso hizo que yo también me emocionara, tuve el honor de estar en la despedida de su ultimo show del tour también y te puedo asegurar que ambos shows, en Miami en diciembre de 2022 y estos últimos shows de La Meta en su casa (Puerto Rico) han sido los más emocionantes de mi vida. Empecé el show llorando y terminé igual, las emociones que se viven son difíciles de explicar con palabras pero en ese momento te pasan muchas cosas por la cabeza, como todo lo que he pasado para llegar hasta aquí, y le das mucho más valor ya que sabes que son experiencias que no vas a volver a vivir porque es su despedida. Y obviamente yo personalmente me emociono también porque me siento muy agradecida de haber sido la elegida y poder vivir momentos así que me llevaré el resto de mi vida conmigo.

Ya tocó el cielo con Karol G y otras estrellas de la música latina. Lo que más cuesta no es entrar en ese mundo sino mantenerse.

Correcto. Estar en la élite trabajando, por así decirlo, supone sobre todo muchísima presión tanto psicológica como física que no todo el mundo está dispuesto a aguantar. Son muchas horas de trabajo, a veces sin poder descansar, muchos cambios a última hora. No es solo bailar bien y ya, es mucho más que eso.

¿Le puedo llamar estrella del baile?

Yo personalmente me siento la misma que cuando empecé, la chica que tenía un montón de sueños por cumplir, así me sigo viendo yo. Desde dentro no me considero una “estrella” ya que siempre veo cosas en mí que mejorar y estoy trabajándolo constantemente. Hablando con mis amistades la mayoría de las veces son las que me hacen ser consciente de todo lo que he logrado pero yo me mantengo siempre enfocada en seguir entrenando y mejorando.

¿Qué grandes bailarinas me destacaría?

Tengo varias, pero lo que más valoro es que a la hora de compartir/trabajar me hagan sentir cómoda y que me inspiren a aprender de ellos tanto en el baile como en la vida.

¿Qué le exige a un gran bailarín?

Pues siento que talento hay muchísimo en este mundo. Lo que para mí los hace ser admirables es la persona en sí. Admiro mucho la gente enfocada en que sus metas son seguir creciendo en un ambiente sano. Mantente humilde y respetuoso siempre porque al final del día todos somos seres humanos y hay que respetar y no sentirse mejor ni peor que nadie. Esto para mí es muy importante.

¿Con quién le gustaría trabajar y todavía no lo ha hecho?

Últimamente me estoy enfocando un poquito más en la industria americana y no tanto latina, ya que gracias a Dios he tenido la oportunidad de trabajar con algunos de los grandes de la industria latina. Me gustaría probar algo más urbano, comercial. Me encantaría poder trabajar algún día con Chris Brown o Rihanna.

¿Qué cantantes tienen unas coreografías que le vuelven loca?

La verdad, siento que cada show y cada artista son diferentes, ahí está la versatilidad del bailarín de poder encajar en cada uno de ellos. Hasta ahora mi show favorito ha sido con Rauw Alejandro, soy super fan de su música y haber podido compartir escenario con él fue un sueño cumplido.