La Jove Companyia de Dansa Ciutat de Palma da sus primeros pasos

La danza siempre ha sido la hermana pobre de las artes. Así lo han denunciado durante años quienes se dedican a ella, que reivindican un mayor protagonismo en la cartelera y una salida digna tras años de esfuerzo y duro trabajo. A diferencia del teatro o la orquesta, que cuentan con espacios propios con sustento institucional, la danza carece de ellos, y son inmensa mayoría los que tienen que hacer las maletas e irse de Mallorca para intentar abrirse camino. El área de Cultura del ayuntamiento de Palma quiere empezar a corregir esta problemática y en este sentido ha anunciado la creación de la Jove Companyia de Dansa Ciutat de Palma.

«La gente que estudia danza no tiene donde actuar cuando concluye sus estudios, a no ser que se monte su propia compañía. Tenemos buenos bailarines que se forman en Mallorca, tanto en las diferentes escuelas que existen como en el Conservatori, de donde salen con un nivel muy alto, pero después tienen que dedicarse a otra cosa. Acaban su carrera pero no encuentran una salida, ya no laboral, ni siquiera para mostrar lo que están haciendo. Hacen un trabajo de fin de curso, con muy buena calidad, pero luego no hay una continuidad», explica el director general de Música i Arts Escèniques, Rafel Brunet, con una larga carrera como actor, cantante, bailarín, autor y director, especialmente de musicales.

Para «dar salida» a este colectivo, en la que son mayoría «las chicas, que lo tienen más complicado que ellos», y facilitarles «una plataforma» que les permita «seguir creciendo artísticamente», Cort creará la Jove Companyia de Dansa Ciutat de Palma, que ofrecerá a los distintos teatros de Balears «espectáculos de gran formato de danza».

Brunet, en la dirección artística

El proyecto está «en proceso», todavía en gestación, porque «empezar a formar una compañía de teatro y danza no se hace en dos días», apunta Brunet, quien asumirá la dirección artística y trabajará con directores y coreógrafos invitados, tanto de la isla como del exterior, con el fin de girar por los teatros y auditorios de Balears.

Esta compañía de danza necesitará una sede propia «en la que pueda ensayar» pero «de momento está siendo complicado» dar con ella. «Aun no la hemos encontrado pero será un edificio municipal», adelanta Brunet. «Ni la Esadib ni el Conservatori tienen espacios que nos puedan ceder y tampoco podemos ir mendigando ni deambulando por ahí. Los teatros municipales no tienen espacios adecuados para lo que es la danza. Puedes hacer un apaño pero no tienes las barras, los espejos... Por sus metros, el Mar i Terra cuenta con una sala que funcionaría, pero tiene columnas en medio, y por lo tanto queda descartada. Hay que seguir buscando entre los espacios municipales», reflexiona el director general de Música i Arts Escèniques, que trabaja en este proyecto bajo la supervisión del teniente de alcalde de Cultura, Javier Bonet, y el coordinador general de Cultura i Arts Visuals Fernando Gómez de la Cuesta.

El elenco de la Jove Companyia de Dansa Ciutat de Palma estará integrado por «unas catorce o quince bailarinas», a los que se dará una primera oportunidad laboral. «Queremos gestionar contratos en prácticas, de doce meses, con el SOIB (Servei d’Ocupació de les Illes Balears», avanza Brunet.

La primera prueba, ‘Pinocho’

Fue el pasado mes de agosto cuando empezó a alumbrar este proyecto que se enfrentará a su «primera prueba» las próximas navidades, del 3 al 7 de enero, fechas en las que On Stage Dance representará en el Teatre Municipal Xesc Forteza la obra Pinocho, inspirada en el famoso personaje creado por Carlo Collodi en 1981.

«Pinocho es una especie de embrión de lo que queremos que sea la futura compañía. Nos gusta la línea que siguen Laura Álvarez y Hazem Zakaria, de la academia On Stage Dance, quienes se han encargado de la adaptación de esta obra. Ellos hicieron un espectáculo muy interesante como fin de curso que yo vi en el Auditorium. Les dije que era una pequeña joya, porque ese mismo espectáculo, reconvertido, más reducido, quitando números y añadiendo alguno más, cambiando alguna caracterización de los personajes... sería una cosa que podría funcionar. El nivel de la gente que trabaja en esta academia es muy bueno, me quedé sorprendido del nivelazo que tienen. Es justo el tipo de artistas que queremos promocionar. La gente tiene que ver lo que están haciendo», explica Brunet.

«Queremos ver si esa línea funciona, y a partir de ahí ir creciendo hacia la futura compañía Ciutat de Palma», añade. «La fusión de diferentes artes» será el pilar de esta joven compañía. «Hay que quitarse de la mente el ballet ruso, donde todo es pantomima y diagonales», subraya.