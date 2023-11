El área de Cultura del ayuntamiento de Palma dispondrá en 2024 del «mayor presupuesto de su historia», cifrado en 6.400.000 euros, y destinará 1,4 millones para inversiones. «Los propósitos son buscar la excelencia en las programaciones culturales, aumentar tanto la calidad como la oferta, mejorar la gestión de las políticas relacionadas con la cultura, el diseño de un plan de mejora y modernización de todos los equipamientos culturales de Palma y la restauración y conservación del patrimonio arquitectónico», señala el teniente de alcalde de Cultura, Javier Bonet.

CASAL SOLLERIC

Es la gran apuesta y contará con una inversión de 190.000 euros

El Solleric, «un equipamiento que durante años ha estado condenado al ostracismo, el abandono y el olvido, por la incapacidad de los responsables culturales anteriores, que no destinaron ni un solo euro a la adecuación de estas instalaciones», será transformado «en un recinto cultural y artístico plenamente adecuado a los requisitos y condiciones que precisa», promete Bonet.

En 2024 se abordará una primera inversión de 190.000 euros, «una cantidad histórica para este Casal». Los trabajos de rehabilitación y mantenimiento «ya han comenzado», centrándose en estos momentos las obras en el mantenimiento de los tejados de la planta noble, tras el tratamiento de gran parte de la carpintería, y la recuperación y pulido de todo el entresuelo. «Nunca un equipo de gobierno había apostado tanto por el Solleric», subraya.

«Otro aspecto fundamental para dar protagonismo al Solleric es mejorar la atención al público, que ya se hace de forma ininterrumpida, desde la mañana a la tarde, algo que no ocurría antes, cuando se cerraba a mediodía».

Bonet también señala que el número de visitantes durante septiembre se ha duplicado y en octubre se ha triplicado, de 3.000 en el 2022 a 9.000 personas en el 2023.

El presupuesto destinado a formación, cursos y conferencias en el Solleric se duplica, hasta llegar a los 30.000 euros, y también habrá una mayor dotación para la contratación artística, que pasa a ser de 60.000 euros, casi un 50 por ciento más que en el año anterior.

En la programación también habrá un incremento presupuestario de 225.000 euros, lo que supone más del doble de lo que se había invertido en los últimos años y que «permitirá llegar a 16 muestras anuales repartidas en sus cuatro espacios expositivos».

ANTIGUO EDIFICIO DE GESA

Medio millón de euros para el estudio y concurso de ideas

Cort tiene el deseo de convertir el antiguo edificio de Gesa en un futuro centro cultural que incluirá un museo de arte contemporáneo, una biblioteca de referenciay algunas salas polivalentes. La primera aportación es de 500.000 euros. «En las reuniones previas con Endesa hay buena sintonía y queremos mantener la confidencialidad. Cuando se llegue a un acuerdo se empezará a diseñar el futuro de este espacio», aclara Bonet.

CAN RIBES

Pasará a convertirse en un centro de creación e innovación

Can Ribes, proyectada en la pasada legislatura como «la casa común de todas las entidades y personas ligadas con el circo», en palabras de Antoni Noguera, pasará a convertirse en «un centro de creación e innovación integrado en el futuro Districte Digital de Palma». Contará con una partida de 300.000 euros, destinada a finalizar las actuaciones que permanecen pendientes de ejecución. Podría abrir sus puertas a finales de 2024.

TEATRE CATALINA VALLS

Lleva cerrado 14 meses y será sometido a una reforma integral

Cerrado y sin actividad desde hace 14 meses, el Catalina Valls será sometido a una reforma integral con una dotación de 400.000 euros. «Se podría hacer una reforma parcial y abrirlo mañana pero nos quedaría un teatro muy antiguo. Necesita mà de metge, había pérdidas en las tuberías, asientos muy anticuados, y hay que intervenir en el suelo, escenario, luces», apunta Bonet.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN

200.000 euros para empezar estudios y proyectos

El proyecto «estrella» del alcalde Jaime Martínez es la reforma integral de la plaça Major y el área de Cultura tiene que encargarse de los estudios previos vinculados a este espacio y relacionados con el futuro centro de interpretación de la ciudad. Para ello contará con una partida de 200.000 euros.

CAN BALAGUER

Volverá a ser un «elemento estratégico de la actividad cultural»

Según Bonet, Can Balaguer «debe recuperar su condición de elemento estratégico de la actividad cultural en el centro de Palma». La dotación económica destinada a tal fin aumenta más del doble, pasando de 82.000 a 180.000 euros.

Las mayores subidas presupuestarias en Can Balaguer se centran en los programas de cursos, itinerarios y conferencias, con un incremento de 20.000 euros (más del 600 por ciento); la contratación artística, con 10.000 euros más; y los trabajos vinculados a la programación, con 50.000 euros más, es decir, por encima del doble de la asignación actual.

Igualmente se incidirá en el comienzo de los trabajos de conservación y recuperación del Fons Balaguer y de todos aquellos bienes que puedan quedar adscritos.

La finalidad de todas estas previsiones presupuestarias es, en palabras del regidor, «configurar un equipamiento centrado en la creación y la investigación contemporánea, cuya oferta nuclear serán las artes decorativas y la época moderna, e integrando todas las propuestas actuales que puedan aportar nuevas visiones».

FONDO DE ADQUISICIÓN DE OBRAS DE ARTE

Se quiere mantener de forma sostenida en el futuro

Otra prioridad del presupuesto de Cultura para 2024 es incentivar el fondo de adquisición de obras de arte y el apoyo a los artistas y sus creaciones, capítulo dotado con 80.000 euros, y que, según ha advertido Bonet, «se mantendrá de forma sostenida en el futuro, por lo que no se habilitará exclusivamente en situaciones sobrevenidas de crisis o emergencia». Paralelamente se asignan 140.000 euros a la partida destinada a publicaciones municipales, con el objetivo de fomentar el estudio, el análisis y la investigación y, al mismo tiempo, fijar las trayectorias artísticas de los creadores relacionados con los proyectos que se desarrollen. Esta partida acoge un incremento del 100 por ciento, toda vez que en el ejercicio anterior «no disponía prácticamente de dotación».

CASTELL DE BELLVER

Será la sede del Palma Jazz y de un Ciclo de Teatro Clásico

Se mantienen los 137.000 euros para el presupuesto específico del Castell, pero «también se aportan recursos para otras partidas con tal de sacar adelante la remuseización». Asimismo se convertirá en la sede del Palma Jazz y acogerá un ciclo de teatro clásico.

TEATROS MUNICIPALES

Una programación "diversa, plural y empática con el espectador", y la creación de una compañía de danza y teatro

Otro capítulo fundamental de la política cultural del Ajuntament de Palma serán los teatros municipales, con la finalidad, según Bonet, “de avanzar en la excelencia de la programación y estimular la presencia del público en los teatros, es decir, de todos los públicos sin exclusión, a partir de una programación diversa, plural y empática con el espectador”.

Dentro de este apartado, el regidor ha destacado el fomento de la colaboración con otras instituciones y con los teatros públicos de las Illes Balears para, en palabras de Bonet, “caminar juntos en este camino de mejora de la oferta escénica”.

Así, por ejemplo, la creación de la compañía de danza y teatro 'Ciutat de Palma' permitirá representar espectáculos susceptibles de participar en giras alrededor de los pueblos y localidades del archipiélago.

En cualquier caso, en referencia a los teatros municipales, conviene resaltar que el mayor incremento presupuestario es la partida de programación, que pasa de 200.000 a 250.000 euros, sumando un incremento del 25 por ciento.

PROGRAMAS PROPIOS

La Banda Municipal y Cançons mantienen sus dotaciones

Paralelamente, el área de Cultura mantiene las dotaciones asignadas a los programas propios, según la siguiente previsión:

- Aula escénica 48.000 euros

- Palma con la Danza 70.000 euros

- Palma Jazz 90.000 euros

- Cinema d’Estiu 70.000 euros

- Palma Clàssica 47.000 euros

- Concurs PopRock 38.000 euros

- Cançons de la Mediterrània 50.000 euros

- Banda Municipal de Música 157.000 euros

Asimismo, se mantienen las aportaciones destinadas a Fundació Pilar y Joan Miró (1.400.000 euros), Es Baluard (625.000 euros), Castell San Carlos (20.000 euros) y Teatre del Mar (45.000 euros).

En cuanto a las subvenciones ligadas al área de Cultura, el criterio, siguiendo la exposición de Bonet, “ha sido el de reducir el amplio número de subvenciones nominativas existente hasta ahora para impulsar convocatorias generales abiertas y en régimen de concurrencia”.

Bajo su punto de vista, con esta fórmula “será más factible satisfacer la colaboración de los distintos agentes culturales y favorecer el acceso a estas ayudas”.

Sin embargo, se conservan algunas de las subvenciones nominativas concedidas en 2023: en concreto, las correspondientes al Festival Atlantida Film, la fiesta anual del Bar Flexas, Art Palma, el Festival Paco de Lucía y la entidad cultural Casa Planas.

Dentro de la dotación presupuestaria, se contempla un incremento para subvenciones orientadas a proyectos culturales, que se sitúa en torno a los 100.000 euros, pasando de los 276.000 euros de 2023 a los 370.000 euros de 2024.

ANTIGUA CÁRCEL

"Hubiera sido un pozo sin fondo"

Bonet confiesa que el proyecto de creación artística que quería proyectarse en la antigua cárcel, una de las grandes apuestas de la anterior legislatura, no es algo con lo que "nos sintamos cómodos. Creemos que hubiera sido un pozo sin fondo, ya no solo por la inversión mil millonario que requería, sino por el mantenimiento".

CAC

No seguirá en Ses Voltes

El área de Cultura trabaja en una propuesta de CAC. Hay una partida destinada de 50.000 euros. "Consideramos que no es pertinente que el CAC esté en Ses Voltes, ese espacio no cumplía los mínimos requisitos para desarrollar la labor artística allí. También hemos detectado una carencia muy grande de estudios para artista y eso es algo que se debe de suplir. Y lo haremos una manera más orgánica de inicio, hasta que consolidemos las estructuras. Yo llevo tatuada en la piel la genealogía del CAC y aquella sala no es adecuada para un centro de recursos para artistas y de creación como es el CAC.Creo que hay una serie de equipamientos municipales que pueden funcionar perfectamente como un CAC orgánico. No necesitamos limitarnos a espacios físicos concretos que realmente lo que hacen es circunscribirnos y muchas veces empeorar las condiciones de lo que podría ser el proyecto. Si luego conseguimos consolidar alguna infraestructura y hacer un núcleo que se pueda llamar CAC como espacio físico pues será maravilloso", explica el coordinador general de Cultura y Artes Visuales, Fernando Gómez de la Cuesta.

LOCALES DE ENSAYO DE SON FORTEZA

Se abrirán a finales de enero

Están terminándose a día de hoy. El pasado miércoles en junta de gobierno se adjucido a Es Gremi la gestión de estos locales situados en Son Forteza. Hay tres meses para la aclimatación de estos locales, trabajos previos necesarios para su apertura. "Nuestra intención es que a finales de enero se puedan abrir, trece salas en total", apunta Bonet.

CONCURS POP ROCK

Podría irse de Ses Voltes

"Estamos estudiando alguna variante que aun no podemos avanzar. Sería muy interesante que los músicos que participan en el concurso tuvieran un espacio un poco más amplio, que no sea un concurso tan espídico, con un jurado que se extienda en el tiempo, en lugar de unas semanas sea unos meses. Convertirlo más en una figura de ciclo más que un concurso puntual, que haya esos espacios. Si hay una carencia en Palma es un lugar para que los grupos toquen. Hay muchas salas para eso por cuestiones que trascienden a la regiduría", sostiene De la Cuesta.