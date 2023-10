David Riu, promotor musical: «El ciclo Contrast desaparece de Mallorca por falta de interés institucional»

En el último pleno del ayuntamiento se le preguntó al regidor de Cultura Javier Bonet por la continuidad del Contrast Mallorca, ciclo que desde 2020 viene celebrándose en Bellver y los teatros municipales de Palma. No hubo respuesta.

Igual no conocía su existencia o se le pasó, dada que la cuestión iba dentro de una batería de preguntas.

Hagamos memoria, ¿cuándo arrancó el Contrast Mallorca y qué hitos ha logrado?

Empezó en diciembre de 2020, con la pandemia, y arrancó con Jesse Malin, que fue el primer artista americano en tocar en España con la Covid de por medio. Desde el consulado le hicieron un visado especial para entrar en el país ya que las fronteras estaban cerradas. Luego llegarían Nina Persson (The Cardigans), con un concierto que recordará toda su vida, según comentó desde el escenario; Vernon Reid, de Living Colour; Clem Burke, de Blondie; Sophie Auster…

Como promotor su carrera viene de lejos.

Mi carrera en el mundo musical empezó con Marky Ramone, el batería de los Ramones, en 2006, en la gira 30 aniversario del primer disco de la banda. Estuvimos trabajando juntos por todo el mundo durante 13 años. También guardo muy buenos recuerdos de mi trabajo con The Coup, el grupo del actual director de cine Boots Riley.

Sobrevivir a un Ramone. ¿Le ha quedado alguna secuela?

Marky ha sido el mejor maestro que he podido tener nunca, no solo en lo musical también en lo empresarial. Le traje tres veces a Mallorca, sin contar sus visitas privadas.

Los Ramones tenían aspecto de tipos difíciles, sin pelos en la lengua.

Entiendo que ese look, el del cuero y esos peinados tan característicos, pueda dar una imagen de tipos duros y fríos. Conmigo Marky siempre ha sido muy agradable, muy empático y divertido. Cuando les dieron un Grammy a los Ramones nos invitó a mi mujer y a mí a la ceremonia de Los Angeles. Ramones es el grupo más profesional que he conocido.

La profesionalidad puede chocar con la idea que se tiene de la cultura desde las instituciones, siempre tratada como la cenicienta.

Una producción digna requiere mucho tiempo de trabajo previo y saber con lo que vas a contar y lo que no. Para Sophie Auster, finalmente, no hubo dinero ni para alquilar los instrumentos, una guitarra y un piano, algo que sí hicieron en Málaga. Todo salió de mi bolsillo.

¿El nuevo gobierno del PP se ha interesado por su ciclo?

Con el cambio de gobierno hablé con ellos, con Gómez de la Cuesta y Rafel Brunet, sobre la continuidad del Contrast. Me dijeron que estaban al corriente y les parecía interesante. Al principio todo iba muy bien. Sin embargo, llegada la hora de tirar hacia adelante me aseguraron que no había dinero.

¿El Contrast Mallorca siempre ha necesitado de subvenciones para subsistir?

Para mantener la esencia del Contrast, es decir, programar artistas internacionales de primer nivel en lugares diferentes a los que suelen tocar, como hizo Mando Diao en el Xesc Forteza, es inviable con solo las entradas que se puedan vender. Por cierto, agotaron las localidades casi un mes antes, con público venido de toda Europa, para el que era un lujo verles en un espacio de menos de 400 personas. La del Contrast era una colaboración público-privada ya que tenía un punto de promoción cultural de Palma y de Mallorca, en la que también estaban involucradas empresas privadas. Como los artistas venían para actuaciones exclusivas, no estando de gira, aprovechaban para estar unos días en Palma y visitar espacios como la Miró, como hizo Clem Burke de Blondie.

Por curiosidad, ¿por dónde estuvo Sophie Auster?

Disfruto de la gastronomía local, una dorada a la sal, cenó en el restaurante de Maca de Castro, bebió y buscó vinilos en La Viniloteca, visitó la Catedral y paseó por el casco antiguo de Palma.

Al grano, ¿seguirá teniendo Mallorca su Contrast o el ciclo se quedará con una sola sede, la de Eivissa?

A día de hoy, tal y como están las cosas no habrá más Contrast Mallorca. El ciclo desaparece de la isla por falta de interés institucional. Tampoco les critico, si tienen una línea cultural en la que Contrast no encaja, pues es su decisión. Desde el Consell ni me contestan. Yo tenía firmado un contrato con un grupo al nivel de Mando Diao para el Xesc Forteza el próximo 9 de diciembre y esperando una respuesta que nunca ha llegado he tenido que cancelarlo.

¿No ha pensado en ofrecer el ciclo a otros ayuntamientos de Mallorca?

Aunque nacido en Manresa, me considero de Palma y he luchado hasta el final para mantener el Contrast en esta ciudad. Ahora que he tirado la toalla tengo que reflexionar y decidir hacia dónde vamos.