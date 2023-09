La escritora mallorquina Joana Marcús ha aficionado a la lectura a una legión de adolescentes con más de un millón de libros vendidos en papel y 1,2 millones de seguidores en la plataforma digital Wattpad. Es la única española en el top 10 del conocido como Netflix de las letras.

¿La semilla de este premio la puso su empeño en superar la dislexia?

Empecé afrontándola como si fuera una dificultad, aunque con el tiempo he aprendido que es un rasgo más de mí y tengo que convivir con ella. Al superar eso, lo demás parecía un poco más fácil, así que puede que todo venga de ahí.

¿Qué supone el galardón?

Para mí es muy importante, no solo como reconocimiento, sino también para dar voz a la gente joven que intenta lograr cosas más allá de lo que les dicen que pueden hacer o no. Además de tener consejos, es muy importante saber que podemos hacer todo eso que creemos que es difícil conseguir. Este premio es una manera de reconocer el esfuerzo y espero que sirva a quienes tengan dudas sobre sí mismos, que les confirme que no deben tener ninguna duda.

Se enganchó a la lectura gracias a Harry Potter y ahora casi alcanza en ventas a su autora. ¿Da vértigo?

Es la hora de cerrar el círculo, ja, ja. Empecé con ella hace 11 años y mira qué cerquita estamos. Prefiero no preguntar mucho sobre ventas, ya que me agobio con facilidad, pero cuando me lo dicen o lo veo en titulares, pienso ¡guau!

Hace apenas dos años respondía en este diario a su primera entrevista. ¿Qué ha ocurrido desde entonces?

Muchas cosas y he hecho más de una entrevista. Cuando publiqué en papel Antes de diciembre, vi que estaba yendo bien pero pensaba que sería cuestión de meses y que regresaría a la normalidad, con mis estudios, en mi pueblo y tan tranquila como siempre. Sin embargo, seguía el auge y no paraba de ascender, por lo que a estas alturas puedo decir muy contenta que he promocionado mis libros en ocho países, incluido este, y en todos me ha ido muy bien.

¿El fenómeno Joana Marcús es aún mayor en Latinoamérica?

Es otro nivel, todo se multiplica y los fans muestran una gran emoción. No sé si es porque creen que no voy a volver y es su única oportunidad de verme.

Empezó escribiendo un fan-fiction en Wattpad y se aficionó, pero al tener popularidad le hicieron bullying en el instituto. ¿Qué aconsejaría a los que sufren acoso escolar?

Cualquiera que haya pasado por esto o conozca a alguien que lo sufre sabe que no existe ninguna palabra mágica que consuele. Es un momento durísimo en una de las etapas difíciles de la vida, en la que intentas encontrar tu identidad y tu lugar en el mundo. No puedo decirles nada que solucione este problema, pero les aseguro que su vida mejorará. Creo que al final las rarezas por las que nos acosaban los compañeros son las que, siendo adultos, nos hacen destacar.

Su éxito y el de otras escritoras de la generación digital ha provocado que la literatura juvenil garantice el futuro del libro en papel, como destaca el Gremi de Llibreters. ¿Por qué atrae?

Por lo que me cuentan los lectores, comprar en papel un libro que han leído a través de Wattpad es un momento muy especial. Se sienten parte del proceso y además les hace mucha ilusión ver que alguien joven como ellos está logrando su sueño. Cuando tienes un libro entre las manos y puedes girar las páginas, sientes que estás más cerca de él que si es en formato digital.

Comparte premio con las futbolistas mallorquinas de la Selección. ¿Cómo ve su lucha para atajar el machismo?

Cuando empezó todo, yo estaba fuera de España y me alegró mucho ver el eco que tenía en los países que visité. Estoy muy orgullosa de ellas y de comprobar que comportamientos que hasta hace poco aceptábamos de forma resignada ahora se están rechazando. Les debemos mucho porque han sido las primeras en intentar corregir estas situaciones.

¿Como creadora teme la irrupción de la Inteligencia Artificial?

Por una parte sí, ya que no sabemos hasta qué punto los trabajos humanos empezarán a perder valor, debido a que una máquina puede hacerlos de forma más rápida y eficiente. Sin embargo, la Inteligencia Artificial, que puede copiar y crear nuevos textos partiendo de otros anteriores, siempre se basa en una idea ya concebida, creada por un humano. Pero si quieres algo nuevo, original, que salga de las entrañas, con sentimientos reales y con lo que vas a poder sentirte identificado, tendrás que recurrir a un humano, ya que una máquina como la IA nunca podrá lograrlo. En este sentido, creo que eso salvará el arte.

«Los retos son muy motivadores», afirmó al cambiar la voz narrativa en Tres meses. ¿Cuál es el siguiente?

Continúo escribiendo libros, que es mi trabajo y con el que disfruto mucho, pero mis principales retos son cambiar de género literario y aprobar todas las asignaturas de Psicología.