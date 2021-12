La mallorquina Joana Marcús revoluciona la novela juvenil

Unos 700 jóvenes hacían cola en Palma recientemente frente a una librería y, mientras esperaban su turno para entrar, no miraban el móvil, sino un libro en papel, por increíble que pueda parecer. Era Antes de diciembre y querían un autógrafo de su autora, Joana Marcús, aunque los viandantes no lo sabían, por lo que muchos se preguntaban qué ocurría allí. Entre los que se acercaron para averiguarlo, «hubo alguno que se quedó en la fila y aprovechó para comprar un ejemplar a su hija», tal como recuerda con cariño la escritora mallorquina de 21 años que ha sorprendido a propios y extraños con el éxito de su última novela juvenil, leída en internet (en la plataforma Wattpad) por más de 70 millones de personas. Ahora la editorial Penguin la ha trasladado al formato en papel y la repercusión no se ha limitado a Mallorca, ya que el pasado jueves y viernes firmó autógrafos a unos 600 lectores en Barcelona y varias librerías de otras ciudades de la península ya le han pedido que acuda a presentar el libro.

La cola en Ciutat comenzaba en el local de Agapea, en la calle Marquès de la Fontsanta, y seguía por las Avenidas, dando la vuelta a media manzana, 200 metros en total de gente deseosa de conocer a la creadora de Jenna Brown y Jack Ross, entre otros personajes universitarios que han atrapado en la lectura a adolescentes y veinteañeros de toda España y Latinoamérica. Joana Marcús no es «muy consciente del alcance del libro. Tal vez lo veré más claro dentro de un año, porque es más difícil mantenerse que llegar», afirma sobre su trayectoria. Tan vertiginosa que en febrero de 2022 la editorial Planeta publicará en papel Ciudades de humo, que en la citada plataforma ha llegado a los ocho millones de lectores. Es una historia con tintes distópicos, ya que la protagonista, Alice, es una androide que se enamora de un humano. «Contactaron conmigo porque les interesaba mi obra», cuenta quien tiene 12 libros publicados en Wattpad. La potente editorial en el ámbito hispanoparlante se decantó por la originalidad de este romance en detrimento de otras novelas juveniles de Marcús más convencionales. «Me gusta cambiar de estilo y de narrador. Para la ciencia ficción, es mejor que sea omnisciente, aunque en las demás he utilizado sobre todo la primera persona, con diálogos ágiles, ya que es lo que quiere el lector de novela juvenil». Marcús, que estudia Psicología mientras disfruta de las mieles del éxito, se aficionó a la lectura a los 11 años gracias a las aventuras de Harry Potter, de J. K. Rowling. «Cuando me regalaron los libros, los protagonistas tenían mi edad y las historias me impresionaron mucho», recuerda. Enseguida fue añadiendo más títulos y autores a su bagaje, entre los que destaca Carlos Ruiz Zafón, Laura Gallego y la decimonónica Jane Austen, a la que sitúa «en el top absoluto» de novelistas preferidos, donde también está Stephen King. El paso de la lectura a la escritura fue precoz y casual. «Empecé con un fan-fiction a los 13 años debido a que mi hermana mayor era muy aficionada a Camp Rock y a los fanfic, por lo que se me ocurrió escribir uno en el que apareciesen ella y los protagonistas, los Jonas Brothers», dice sobre este tipo de historias para adolescentes. Las primeras novelas La autora de Antes de diciembre, con segunda y tercera parte en Wattpad, se enganchó enseguida a la escritura y publicó su primer libro, Irresistible propuesta, en la plataforma digital. «Al principio no tenía muchos lectores, pero de repente empezaron a aumentar en 2015 y de la editorial Nova Casa se pusieron en contacto conmigo para publicarlo en papel», indica. Salió de imprenta en 2017 y el día de Sant Jordi firmó sus primeros ejemplares. «Solo vinieron diez personas en una hora y media», añade quien no se desanimó y continuó publicando en internet La reina de espinas, de misterio y vampiros, Etéreo y Sempiterno, sobre habilidades mágicas, entre otros, antes de que las grandes editoriales la llamasen. Las largas colas de las últimas semanas en Palma y Barcelona demuestran que la generación de los nativos digitales también lee en papel. «La mayoría ha leído el libro antes en la plataforma y es bonito que quieran tenerlo en el soporte físico y acompañarme en el proceso como escritora. Creo que es una manera de decirme: Estamos contigo desde el inicio», aventura Joana Marcús. Para los que quieran seguir sus pasos, la autora mallorquina recomienda «practicar y practicar, además de probar diversos géneros», como hace quien «tal vez en el futuro» se lance a la novela negra.