Difícil ejercicio el de visitar todas las exposiciones que se inauguran con motivo de la Nit de l’Art el mismo sábado, así que ahí van las 10 muestras que uno no puede perderse en esta gran fiesta, no solo de los artistas, galeristas y coleccionistas, también de los ciudadanos.

1. Teresa Matas en Aba Art

Esta artista, siempre en constante evolución, cómoda en la pintura, escultura, fotografía, videoarte, performance y demás, muestra obras inéditas de la serie El meu jardí en una propuesta titulada El vol interromput d’una papallona vermella.

2. Inés Zenha en Pelaires

La joven y talentosa artista portuguesa participa en la Nit de l’Art con Everything that has been swallowed must return. La práctica de Zenha, interesada por temas como la identidad, el deseo y la vulnerabilidad, abarca desde la instalación y la pintura hasta la escultura y la cerámica.

3. Andi Fischer, en Kewenig

El artista alemán se estrena en Mallorca con una exposición apocalíptica, Tata! Fallig good, que aúna pinturas e instalación.

4. Pedro Cabrita Reis en la Llotja

Otro portugués, en este caso el ilustre Cabrita Reis, ha llenado de luz la Llotja de Palma con una instalación que reúne casi 700 lámparas led, Mar interior. Una acción artística que defiende la idea de que “el Mediterráneo es más que agua, fronteras y guerras; es una parte interior de cada uno de nosotros que vive, nace y muere en esta especie de cuna”.

5. Fase V en la Misericòrdia

Promete ser una de las sensaciones de la noche. La visita al Aljub del edificio, recién reformado, es obligada. En el nuevo espacio expositivo de la Misericòrdia se muestran las propuestas de las galerías de Art Palma que no tienen base en la ciudad, como Maior, CCA Andratx o La Bibi, entre otras.

6. Sandra Baía en el Casal Solleric

Dos grandes esferas de apariencia metálica ocupan la fachada y el patio del Solleric, que seguro será motivo de disparos de flashes y objetivo de móviles. Baía trabaja con la resonancia del espacio, animando al público a entrar en un diálogo entre lo que ve y cómo lo entiende.

7. Patrick Hamilton, en el Solleric

‘Los olvidados’ es una exposición construida a partir de cinco propuestas escultóricas hechas con herramientas de trabajo intervenidas como serruchos, ladrillos, capazos o espátulas.

8. Susy Gomez, en la Baró

En su primera exposición en esta galería, situada en el número 13 del carrer Can Sanç, la artista de Pollença presenta Campos Penetrables, que reúne obra reciente y también antigua. Una muestra que ella define como “mediterránea” y que está concebida como un homenaje a Juan Antonio Horrach y como una celebración de su amistad con la galerista María Baró.

9. Bruno Sebastián, en el Centre Cultural de la calle Concepció

El ganador del Premi Mallorca Fotografia Contemporània 2022 del Consell exhibe 39 imágenes monocromáticas de gran formato y una videoproyección bajo el título de ‘TA-RA. Wales 2013-2022’. Se trata del relato de nueve años de vida en el Reino Unido, en concreto en Gales, que se ofrece en clave de “extrañeza y de familiaridad”, en palabras del artista.

10. Lin Utzon, en Sant Francesc Hotel y CCA Andratx

La artista danesa, que trabaja con materiales diferentes como pueden ser la porcelana, granito, cemento o madera, muestra una pequeña parte de una gran instalación de esculturas y pinturas llamada Cosmic Dance.

Durante el recorrido también se podrá disfrutar de las cuatro propuestas enmarcadas en la Nit de l’Art al Carrer: en la Plaça del Mercat, con el Círculo de Bellas Artes como protagonista; Plaça Major, donde se exhibirán los trabajos de 50 artistas plásticos; la Plaça de l’Olivar, con los artistas visuales en acción; y Cort, donde se mostrará una escultura con motivaciones humanitarias y solidarias.