Cuatro mujeres protagonizan la Nit de l’Art más atractiva para el público local, ya que todas ellas son destacadas artistas residentes en Mallorca: Teresa Matas, Susy Gómez, Lin Utzon y Laia Ventayol. La 27 edición de la popular cita del arte contemporáneo en la isla se celebrará el sábado 23 a partir de las 18 horas en 12 galerías de Palma y dos de la Part Forana, así como en los espacios públicos que se suman a la oferta cultural, es decir, la Llotja, la Misericòrdia, el Casal Solleric y Can Balaguer. Como dijo este miércoles el presidente de la asociación Art Palma Contemporani, Fran Reus, con las citadas incorporaciones se ve reforzado «el objetivo de las galerías de que el arte se acerque a la ciudadanía».

Los aficionados a las artes visuales y los que quieran conocer este mundo lo pueden hacer paseando por su cuenta o apuntándose a una o varias de las rutas guiadas a través de la página web de dicha asociación de galeristas. Además de las exposiciones, hay programadas charlas, mesas redondas y una performance tres días antes a cargo de La Ribot, Premio Nacional de Danza. En total son una veintena de propuestas con la finalidad de demostrar que la Nit de l’Art tiene «una importancia capital para la divulgación de la creación artística con el liderazgo y guía de quienes saben, es decir, los galeristas», tal como afirmó el concejal de Cultura de Cort, Javier Bonet, en la presentación.

Entre los artistas locales que protagonizarán la tarde-noche que inicia la temporada artística, también está Josep Santamaria con la exposición Variables en las galerías Pep Llabrés y Xavier Fiol; además de las citadas Matas con Vol interromput d’una papallona vermella, en Aba Art Lab; Gómez (Campos penetrables, en la Baró), Utzon (Cosmic Dance, que trae el CCA al hotel Sant Francesc) y Ventayol (Balancí en la galería Maior Pollença).

En cuanto a las firmas internacionales, hay una destacada presencia: Anna Nero expone Do you believe in goats? en el CCA Andratx; Piotr Bury Lakomy lleva The Vault a la Fran Reus; Andi Fischer exhibirá en la Kewenig su TATA! falling good; Ryan Browning estará en la L21 con Loot, así como Rob Thom (Berserkers) y Ákos Ezer (At least we had fun today); la Pelaires apuesta por Oliver Osborne (Manganese Blue) e Inês Zenha (Everything that has been swallowed must return); y en las dos recién adheridas a la asociación, es decir, PGallery y M77, estarán Carl Fredrik Ekstrom y Charlotte Perriand con las exposiciones Elements of matter y Vue sur la Mer, respectivamente.

Colectivas

El presidente de Art Palma Contemporani explicó que hay colectivas en la Xavier Fiol de Son Armadans Free Way 23; el CCA Andratx, que además muestra los estudios de los artistas residentes; la Fran Reus y los nuevos espacios asociados, es decir, la Fermay, que expone obras de Nadia Barkate, Alex Hudson y Nadia Naveau; y La Bibi Gallery, que presenta obras de Aljoscha, Manuel García Fernández y Oliver Sundqvist.

Las galerías de la Part Forana tienen un nuevo punto de exhibición en Palma la Nit de l’Art porque el centro cultural de la Misericòrdia les presta parte de sus instalaciones, por lo que en el recorrido por el centro también se podrán conocer las creaciones de Grip Face y Miju Lee (La Bibi); Trine Sondergaard y Stefan Rinck (CCA); Susana Solano, Victoria Civera, Eulàlia Valldosera y Andrés Talavero (Maior) y en la M3 la colectiva Trobades a la Fase V.

Por último, en la Fundació Barceló, los estudiantes de Bellas Artes de la escuela universitaria ADEMA protagonizarán Entre blau i groc, una selección de obras que «expresa sutilmente la gama de tonalidades procesuales que experimenta el alumnado, unos acontecimientos que surgen en la búsqueda de medios para articular lenguajes plásticos», tal como indicaron respecto a los primeros trabajos de los futuros artistas.