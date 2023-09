Buika le canta a Rocío Jurado en su reencuentro con la música electrónica de Kiko Navarro

Dos de los músicos mallorquines más internacionales, la cantante y compositora Buika y el productor y DJ Kiko Navarro, vuelven a reencontrase al ritmo de Muera el amor, el tema que popularizó con voz desgarradora Rocío Jurado en los años 80 y que ahora la ganadora de un Grammy latino hará suyo en lo que supondrá el primer paso de una colaboración que se presenta cargada de ilusión, buena sintonía y proyectos.

Buika y Kiko Navarro, "un amor sin cuartel"

Como reza la letra de Muera el amor, el afecto, cariño y aprecio entre Buika y Kiko Navarro es “sin preguntas, sin peros”, un “amor sin cuartel” que se remonta a finales de los 90. Cierto que llevaban tiempo sin verse y sin trabajar juntos, la última vez que lo hicieron fue en 2016, con Lo siento, canción incluida en el álbum Everything Happens for a Reason, pero cuando la amistad es auténtica, sincera y profunda tiene muchos puntos para perpetuarse. “Pensé en Buika para un documental que preparo sobre mi historia y también la de la música electrónica en Mallorca vista desde mis ojos. Iba a mandarle un mail y, de repente, mi llamada al universo me respondió. Fui yo quien recibí un mail de su hermana, encargada de su oficina. Buika quería contactar conmigo. ‘¿Qué querrá?’, pregunté nervioso. Me llamó y, al minuto, la relación era la de siempre: buena, cordial, con cariño. Me dijo que quería volver a hacer música electrónica y un show para hacer en vivo”, relata Navarro, quien ya trabaja en el repertorio de unos directos que llegarán a los escenarios este mismo año: “Ya tenemos confirmado el primer show para el 5 de noviembre, en la Sala Paral·lel 62, en el marco del Mil·lenni. A mí me gustaría mover este espectáculo por los festivales, creo que funcionaría muy bien”.

Grabación de un videoclip en Palma

Muera el amor, que contará con un videoclip que se grabará próximamente en Palma, será uno de los pilares de ese repertorio, donde también entrarán temas nuevos y las colaboraciones más recientes que han firmado Buika y Navarro, cuya amistad empezó a forjarse en 1997. “Yo quería una versión de Jocelyn Brown y buscaba una voz de color. Fue un DJ amigo, Ernesto, quien me dijo que Buika, a la que nunca había escuchado, cantaba muy bien, así que me puso en contacto con ella. Hablamos por primera vez en el bar Cristal y nos entendimos enseguida. Grabamos aquella versión pero nunca vio la luz porque en esas mismas fechas CeCe Peniston publicó otra que pegó muchísimo, así que la nuestra se quedó en un cajón, sin publicar, algo que volvió a ocurrir con Nekope Lolaka (Libres como el viento), tema que hicimos para una fiesta benéfica por África en Pachá, donde pinchaba por entonces”, recuerda.

Un éxito llamado 'Soñando contigo'

El mal fario desaparecería en el 2000, cuando el sello Flamingo Discos, impulsado por el propio Navarro y su socio Daniel Klein eligió como primera referencia una producción que incluía a Buika y Dani Ambrojo, Ritmo Para Você, un vinilo de estilo house brasileño. Luego llegarían The Perfect Place, con Jacob Sureda, Mama Calling y, finalmente, Soñando contigo, “todo un hit”, “una canción que hizo sola su camino” y que nunca falta en las sesiones de Kiko Navarro. “La hice para el disco Perceptions of Pacha, en 2006, un álbum en el que están Raúl Martínez, Isis ‘Apache’ Montero, Toni Pastor, Toni Cuenca, Luis Depestre… Le pedí a Buika que participara y le puse todas las canciones. Cuando escuchó Soñando contigo me dijo: esta, quiero esta. Era la más simple pero, según me dijo, esa canción, que había compuesto yo solo, me reflejaba, era yo”.

Soñando contigo, que seguramente no faltará en los directos de Buika y Kiko Navarro, suma más de tres millones de escuchas en Spotify y fue un verdadero éxito en países como Italia o Grecia. “Es una canción que habla de una pareja que se desea pero que no funciona. Es un tema de desamor, con letra de Buika, como todas las demás. Creo que muchas parejas se han sentido identificadas con el texto, eso quizá explica el éxito. Es un tema muy emotivo, y no es una balada, ¡hablamos de música house!”, subraya el reputado productor.

Espontánea y versátil

A pesar de haber crecido en terrenos sonoros distintos, Buika y Kiko Navarro tienen puntos en común, siendo el más importante es que ambos abrazan todos los géneros, todas las naciones, todas las culturas. “A mí me encanta su espontaneidad. Desde que colaboro con ella siempre la he visto escribir los temas en el mismo estudio, antes de ser interpretados. Ese punto de genialidad me gusta mucho. También es muy versátil, y tiene una forma de cantar que te llega, que hace daño, pero es un daño placentero”, reflexiona.

Documental con el apoyo de un recopilatorio

El proyecto con Buika se le ha presentado a Navarro en plena temporada alta. “Ya trabajo en el repertorio, entre tour y tour. Acabo de estar tres semanas en Grecia, otras tantas en Estados Unidos y ahora tengo una gira por Bali, Indonesia y otros lugares de Asia”. Al margen de sus sesiones, prepara el lanzamiento de un jugoso documental que estará dedicado a su trayectoria, desde los 90 hasta la actualidad. La intención es publicarlo en 2024 y apoyará un recopilatorio que reunirá lo mejor de su carrera, entre remezclas para otros artistas, remezclas que han hechos otros de temas suyos y también canciones propias. “Quiero que sean tres vinilos, cada uno de ellos doble”, apunta. El documental, en el que no faltará Buika, empezará con una fiesta, la que Navarro ofrece desde hace diez años en el Bolívar Beach Bar de Atenas, ante 3.000 o 4.000 personas, y concluirá con otra, la de su cumpleaños, que siempre tiene lugar en las Bodegas Son Vives de Banyalbufar.