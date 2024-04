La banda británica Morcheeba se suma al cartel de conciertos en Es Jardí 2024

La banda británica Morcheeba actuará en Es Jardí la noche del 25 de julio. Este ciclo de conciertos, que se celebrará los jueves, viernes y sábados del 11 de julio al 31 de agosto en el recinto Mallorca Live Festival en Calvià, contará también con !!! (Chk Chk Chk), Elyella y el regreso de la fiesta Summer of Love.

Es Jardí ha anunciado este martes nuevas confirmaciones del cartel de su segunda edición, en la que se podrá disfrutar del relajado e inconfundible sonido de los británicos Morcheeba (25 julio), la doble sesión de baile a cargo de los californianos !!! (Chk Chk Chk) y el dúo de DJ y productores españoles Elyella (3 agosto) y el regreso de la fiesta hippy Summer of Love (16 agosto).

Cartel de conciertos en Es Jardí. / Mallorca Live

Estas nuevas fechas se suman a la programación ya anunciada, y que comenzará con la gran inauguración a cargo de Children of the ‘80s y Nacha Pop (11 julio), Carlos Vives (12 julio), Babasónicos (13 julio), India Martínez (19 julio), Sacro by Mëstiza (26 de julio), Rozalén (27 julio), la fiesta Bresh (1 agosto), Siempre Así (2 agosto), Amaral (9 agosto), Viva Suecia (15 agosto), La Oreja de Van Gogh (17 agosto), la segunda cita con Bresh (29 agosto) y Ana Mena (30 agosto), a falta de más nombres por confirmar.

Las entradas están disponibles desde 18€ en www.esjardimallorca.com y en la ticketera oficial del ciclo, See Tickets.

David Bisbal, Melendi, Luz Casal, Mónica Naranjo, Guitarricadelafuente, Vanesa Martín, M Clan, Rosario y UB40 fueron algunos de los artistas que pasaron por Es Jardí en su primera edición, que también acogió espectáculos como el de Sara Baras o el Homenaje a Zimmer Williams y Morricone, noches de nostalgia con Children of the ‘80s y Summer of Love y una de las fiestas más famosas del mundo, Bresh.