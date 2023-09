Manuel Blanco Martín: «La literatura va de la mano de la historia, es la plasmación con belleza de lo que está pasando»

Manuel Blanco Martín (Palma, 1981) dará este lunes la bienvenida a sus alumnos en el instituto de Son Cladera, centro que dirige desde hace unos años y en el que imparte literatura a los alumnos de segundo de Bachillerato. De su experiencia como docente, de querer motivar a esos estudiantes, surge Conversaciones literarias del siglo XX, ensayo que ha autoeditado. También es un homenaje a dos hombres ya fallecidos importantes para él: su padre y el escritor Bernat Martí Cañellas, quien también fue su profesor. La presentación de esta publicación se hará en el Hotel Brondo, el próximo miércoles, 13 de septiembre, a las 19.30 horas. Será una lectura dramatizada a cargo de los actores Alex Tejedor y Laura Andújar, con la participación de Juan Guardiola, el prologuista.

¿Qué son estas ‘Conversaciones literarias del siglo XX’?

Es un ensayo literario, a través de conversaciones de dos personajes ficticios, Martín y Santos, que platican sobre literatura en diferentes lugares de Palma y van desgranando las características generales de cada uno de los movimientos literarios del siglo XX, a través de reflexiones, de algún fragmento representativo de ese movimiento literario y al final la intencionalidad es compartir y disfrutar de una conversación de literatura, en verano, en un punto de Palma relacionado siempre con eso que están tratando.

¿Cuáles son esos lugares?

El café Lírico, uno que la gente se va a sorprender es el cine Augusta, el Hotel Brondo, el Gran Hotel...Esas conexiones aportan valor añadido.

¿Por qué el siglo XX? ¿Es su favorito?

Pues he elegido el siglo XX un poco por deformación personal, porque este libro nace como la herramienta innovadora, desde el punto de vista pedagógico y didáctico, para acercar la literatura de una manera diferente a los alumnos de segundo de Bachillerato. Copio la filosofía de la estructura de un libro de un profesor mío de literatura, Bernat Martí Cañellas, que se titulaba Conversaciones literarias. Él me regaló ese libro y siempre lo he tenido en la estantería como referente.

¿Se está enseñando bien la literatura a los jóvenes? Lo digo por esa falta de motivación para coger un libro...

El libro físico tiene que seguir existiendo y no puede ser que nosotros seamos cómplices de la desaparición del libro en papel y de las librerías. Una ciudad sin librerías, o una casa sin libros es una casa huérfana. Hay que fomentar el uso del papel, del formato físico y de las librerías. La falta de motivación de los jóvenes viene por el avance tan rápido de la sociedad y yo pienso que está relacionado con la evolución de las nuevas tecnologías. La irrupción de esas nuevas tecnologías y del cortoplacismo, la inmediatez, ese «quiero El Quijote, entro el Google y me lo descargo»… Se ha perdido un poco la magia de lo que es el juego de la palabra y la literatura. Los jóvenes no tienen motivación por cosas muy generales, por cosas abstractas, tienen motivación por lo que en ese momento les interesa y a lo mejor en tres días ya les ha dejado de interesar. Sí que es verdad que con mis alumnos he trabajado la literatura desde muchas ópticas: con una conversación, partiendo de un fragmento literario donde ellos van desgranando características del movimiento literario… para que entiendan que esto no es cuestión de cuatro frikis o doctores de literatura de universidad.

Supongo que tendrá unos autores predilectos…

Bueno, yo es que soy amante de Machado, de hecho mis alumnos me dicen «profe, qué pesado con Machado». Me encanta. Tiene un poema que se titula Retrato y nadie puede entender a Machado sin ese poema.

Hay un momento en que los personajes están hablando de la inestabilidad política en Europa del siglo XX, de los regímenes totalitarios y de crisis económica, pero podrían estar hablando de la actualidad…

Alguien me preguntó que por qué el siglo XX y no el XXI, porque esto ya era pasado. No, no, no… Es lo que también les explico a mis alumnos, un movimiento o una generación no empieza en un año concreto… Eso les cuesta entenderlo a los alumnos, un movimiento literario no está encorsetado, la literatura está viva, es dinámica y se va adaptando a los cambios sociales y a la realidad que se está viviendo en ese momento. Los vaivenes siempre están en la historia y la literatura va de la mano de la historia, es la plasmación con belleza de lo que está pasando en ese momento.

¿Ha cerrado su etapa política? [Fue director de Alta Inspección de Educación en Balears y asesor técnico de la Conselleria con gobiernos del PP].

Parece ser que sí [risas], pero no depende de mí.

¿Estaría dispuesto a volver?

¿Se acuerda de un político de la comunidad valenciana que robó mucho dinero, que se hizo famoso y decía que «yo soy yonqui del dinero»? Pues yo soy yonqui de la política. Si me hubiesen ofrecido algo interesante…

¿Y aparcaría la docencia?

Si eso supusiera una mejora real y efectiva en el sistema y en los niños, y una mejora real del éxito educativo en el menor y que el alumno empezase a entender que es necesario que su plan A de vida, en esa franja de edad, es la escuela y no otras cosas, sí. Por responsabilidad social.