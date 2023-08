Las Vírgenes Dormidas respiran arte, tradición y devoción en Mallorca

La talla de la Virgen Dormida de la iglesia de Sant Gaietà y los Sagrats Cors lleva «una sola joya, la más sencilla, un austero collar de perlas doradas que se asemeja a un rosario, para no deslucir su imagen de armonía», explica la creadora Luisa del Valle. «Como soy orfebre artística, muchos se imaginaban que mi instalación consistiría en cubrir de joyas a la Mare de Déu Morta. Sin embargo, he querido ir un paso más allá, profundizar en la madre de Jesús y su muerte, que es realmente de lo que trata este día, aunque en la tradición mallorquina se llamen Vírgenes Dormidas».

La artista invitada por la Fundació Amics del Patrimoni para interpretar la Asunción de María ha querido «arropar a la Virgen» en El último sueño profundo –el título de esta intervención– «para que no esté sola en su paso a la vida eterna» y lo ha representado rodeando su lecho con 14 sillas que forman un círculo en torno a ella.

«Estaban en el monasterio de la Concepció, en Sineu, y cuando las vi durante una visita, se me ocurrió la idea, que tiene una gran simbología, entre otras cosas que 14 es el cinco en numerología, y puede reflejar los cinco sentidos». Ayer era la festividad de la Mare de Déu Morta y los visitantes de la iglesia de Sant Gaietà se sentaban en las sillas para poner todos los sentidos en «disfrutar de la paz y armonía» de la talla renacentista.

La instalación de Luisa del Valle, la única mujer orfebre artística de España, permanecerá abierta hasta el viernes de 11 a 13 horas y de 18 a 20 horas. Es la 20 edición de la muestra organizada por la Fundació Amics del Patrimoni, que cada año invita a un artista contemporáneo para interpretar la Dormición mariana.

Además de arropar a la Virgen en su tránsito, Del Valle también ha cubierto el catafalco de la talla procedente de la basílica de Sant Francesc con un damasco azul, el color que más la representa, y a sus pies ha colocado numerosas cintas de colores que simbolizan el luto en diferentes países del mundo.

«El negro, el más usado, se dice que viene de la tradición judía de rociar la cara del difunto con polvos negros o ceniza para que la muerte no lo reconociera», tal como explica el texto firmado por la artista y que es repartido en Sant Gaietà. Asimismo, detalla el significado del blanco (utilizado en China, Japón y la India), el amarillo (los países budistas) y la gama de rojos (la antigua Roma y Egipto). Y la orfebre extiende el luto a los comercios tradicionales: «Se están perdiendo, ya casi no quedan tiendas antiguas, como la mercería de Santa Catalina en la que he comprado las cintas, y con esta intervención quiero hacer hincapié en ello», destaca.

La instalación «está dedicada a todas las madres que han perdido un hijo, como la Virgen María»; y «puede ser abordada desde una perspectiva artística, religiosa o de la tradición mallorquina», tal como añade la custodiadora de la imagen, María Galeano. Lo hace durante toda la semana y atiende a los visitantes del templo, que «acuden por motivos distintos, aunque al final todos acaban en el mismo lugar: el encuentro con la Virgen», según sus palabras. Lo mismo ocurre en las 76 iglesias de Mallorca que este año exponen Llits de la Mare de Déu, una cifra histórica en la Diócesis, ya que nunca se habían sumado tantas.

Traslado en la Catedral

Por su parte, la Catedral recuperó este 2023 el traslado de la Virgen María desde el altar hasta su Llit ante el portal mayor, tal como se hacía antiguamente. La liturgia se llevó a cabo durante la víspera de la celebración de la Asunción de María, en la que también hubo Vespres Cantades con el clero, los feligreses y la Capella de la Seu bajo la dirección del maestro Joan Company y acompañados por el organista Bartomeu Mut. Ayer se conmemoró con una eucaristía presidida por el deán, Teodor Suau. Es una de las liturgias más importantes debido a que es la fiesta titular del templo, dedicado a la madre de Jesús.

Además, la iglesia de Sant Jeroni celebrará este jueves, día 17, un concierto solidario para mantener el monasterio de Santa Elisabet. Bajo el título Somni de música i pau, las sopranos Pilar Rosselló y Núria Dardinyà, acompañadas por órgano y contrabajo, interpretarán música mariana y cantos gregorianos para celebrar la Asunción de la Virgen.