La quinta edición de MajorDocs, el festival de cine documental creativo que se celebrará en Mallorca desde el martes 3 hasta el sábado 7 de octubre, contará este año con el cineasta Avi Mograbi (Tel Aviv, 1956) como invitado de honor. Será el encargado de inaugurar el festival con una de sus películas y ofrecerá una masterclass sobre el proceso creativo, además de presidir el jurado de esta quinta edición del festival.

Las películas de Mograbi, considerado no solo el cineasta de no ficción más importante de Israel sino probablemente de Oriente Medio, han participado en festivales de todo el mundo, como Cannes, Berlín o Venecia, y cuentan con un lenguaje propio donde convive la experimentación, la identidad, la política y la memoria.

La lucha contra el tiempo será, una vez más, uno de los pilares de la nueva edición de MajorDocs, festival que promueve la filosofía slow desde sus inicios. En palabras del director artístico del festival, Miguel Eek, “detenernos, no hacer nada, es hoy motivo de inquietud. Un año más nuestra propuesta va encaminada a que la realidad y el cine intermedien entre el otro y nosotros. Cinco días para mirar/nos y escuchar/nos; para sentir y reaccionar; para encontrar y reencontrarnos”. Esta reivindicación de la lentitud y la tregua formará parte también de la conversación que mantendrá con el ensayista y escritor Ramón Andrés (Pamplona, 1955), otro de los invitados de esta quinta edición de MajorDocs. Andrés es autor de libros como No sufrir compañía. Escritos místicos sobre el silencio, Historia del suicidio en Occidente o Pensar y no caer.

El montaje

Por otra parte, como cada año, las sesiones de MajorDocs Pro estarán dedicadas a un aspecto del proceso creativo. Si el año pasado fue el cine doméstico, en 2023 el foco estará centrado en El montaje como escritura. Entendiendo el montaje como el estadio más creativo y decisivo del cine documental, se programarán diferentes sesiones, entre ellas una masterclass con una de las montadoras más reconocidas a nivel internacional, Sylvie Gardmet, quien ha trabajado con directores de diferentes países y cuyos trabajos se han estrenado y premiado en festivales como Toronto, Visions du réel o Cannes.

Además, esta nueva edición de MajorDocs continuará con el programa EDUCA, que ofrece propuestas y metodologías para el descubrimiento por parte del alumnado del cine como espacio de reflexión y diálogo a través de cuatro documentales que serán proyectados de forma gratuita en centros de secundaria y universitarios. También se ofrecerán diferentes Docsessions, así como el MajorDocsPitch, un espacio de desarrollo para cinco proyectos en diferentes fases del proceso creativo.