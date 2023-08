Los conciertos de la última gira de Metallica se retransmitirán en Cinesa Festival Park en Marratxí y Cines Ocimax Palma el 19 y 21 de agosto a las 20:30 horas. En España, en más de 100 salas de cine, para adaptarsa las zonas horarias locales.

Serán dos conciertos con dos repertorios completamente diferentes. Canciones que abarcan más de 40 años de carrera del grupo, desde su debut en 1983 con Kill 'Em All, hasta el nuevo lanzamiento de 2023, 72 Seasons. Un total de más de 30 canciones en ambas noches. Los directos se distribuyen en los cines españoles gracias a Versión Digital.

Visión 360 grados

La gira M72 cuenta con un nuevo y audaz diseño de escenario que reubica el famoso Snake Pit de Metallica en el centro del palco para que los fans tengan una visión de 360 grados del espectáculo. Con un montaje multicámara "de última generación", que permite "sentir" como si se estuviera en medio de los conciertos.

Aclamado como "parte de la música más profunda y contundente de su carrera" (Rolling Stone), 72 Seasons de Metallica salió a la venta el 14 de abril con el sello propio de la banda, Blackened Recordings. Producido por Greg Fidelman junto a Hetfield y Ulrich, con una duración de más de 77 minutos, las 12 canciones de 72 Seasons es la primera colección completa de material nuevo de Metallica desde Hardwired...To Self-Destruct en 2016.

Sobre Metallica

La banda formada en 1981 por el vocalista y guitarrista James Hetfield y el batería Lars Ulrich, se ha convertido en una de las formaciones de rock más influyentes y exitosas de la historia, vendiendo casi 120 millones de álbumes en todo el mundo y generando más de 15 mil millones de streams mientras actúan en directo para millones de fans en los siete continentes.

El catálogo de álbumes de estudio multi-platino de Metallica incluye Kill 'Em All, Ride the Lightning, Master of Puppets, ... And Justice for All, Metallica (The Black Album), Load, Reload, St. Anger, Death Magnetic, Hardwired...to Self-Destruct y el próximo 72 Seasons, que salió a la venta el 14 de abril de 2023 con Blackened Recordings, sello de la banda. Los premios y galardones de Metallica abarcan 9 Grammy, 2 American Music Awards, múltiples MTV Video Music Awards, forman parte del Rock & Roll Hall of Fame desde el 2009 y del Polar Music Prize de Suecia. En 2017 Metallica fundaron All Within My Hands para devolver el apoyo recibido de la sociedad. Hasta la fecha, los esfuerzos colectivos de All Within My Hands han recaudado casi 12 millones de dólares - proporcionando 5,9 millones de dólares en subvenciones a programas de educación profesional y técnica, más de 2,5 millones de dólares para combatir la inseguridad alimentaria, y más de 3,3 millones de dólares a los esfuerzos de socorro en casos de desastre.